Huit mois après son arrestation, une détenue enceinte a été escortée au tribunal de Dakar, la capitale du Sénégal, pour l'ouverture d'un procès pour son implication dans un système de fausse monnaie.

Cette femme de 42 ans avait passé la majeure partie de sa grossesse dans des cellules de prison surpeuplées, partageant son matelas avec jusqu'à trois femmes et espérant, à mesure que son ventre gonflait, être libérée avant la naissance de son enfant.

C'est alors qu'un juge lui a offert une bouée de sauvetage : rentrer chez elle et être suivie à distance avec un bracelet électronique pendant le procès.

Comme dans la plupart des pays d'Afrique, les prisons sénégalaises sont vétustes, surpeuplées et ne peuvent accueillir les milliers de personnes incarcérées pour des délits mineurs ou en détention préventive.

Nombre d'entre eux ne peuvent être libérés sous caution parce qu'ils n'ont pas d'adresse officielle. Cette année, le pays a lancé un projet pilote visant à réduire la population carcérale en libérant des centaines de détenus sous surveillance électronique, le premier pays à le faire en Afrique de l'Ouest, selon le gouvernement.

En cas de succès, ce programme pourrait servir de modèle à d'autres pays dont les prisons sont engorgées : le Maroc et le Togo ont déjà lancé des programmes similaires.

Les moniteurs de cheville ont toutefois leurs détracteurs. Ces derniers affirment qu'ils ne résolvent pas les causes sous-jacentes de l'entassement dans les cellules, notamment les peines sévères pour des délits mineurs et les systèmes judiciaires figés. Et dans les régimes autoritaires, les groupes de défense des droits craignent qu'ils ne soient utilisés à outrance à des fins de surveillance.

Pourtant, pour cette femme désespérée de ne pas accoucher en prison, c'est un soulagement.

"La prison, c'est dur", dit-elle, les larmes aux yeux en évoquant la chaleur et l'exiguïté de la prison, une épaisse bande grise serrée autour de sa cheville. Elle s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat car son procès est en cours. Grâce à ce bracelet , elle est autorisée à se déplacer à l'intérieur d'un périmètre qui lui est assigné dans son quartier.

En cas de violation, le dispositif vibre et alerte un centre de surveillance. Deux personnes ayant fait l'expérience du bracelet électronique ont déclaré à Reuters qu'il était inconfortable et qu'elles devaient recharger sa batterie toutes les quelques heures. Mais ils reconnaissent que c'est mieux que la prison.

"Je me suis dit qu'il serait bon d'accepter le bracelet, étant donné que ma femme était enceinte", a déclaré un homme de 31 ans qui a porté un bracelet électronique pendant 11 mois avant d'être acquitté et libéré le mois dernier.

Limites

Le lieutenant Moussa Dieye se tient devant un grand écran montrant des dizaines d'épingles dispersées sur une carte du Sénégal, chacune représentant un détenu libéré mais sous surveillance.

"Grâce à ce bracelet, nous pouvons les libérer et les surveiller en attendant leur jugement", explique Moussa Dieye, qui dirige l'équipe de surveillance depuis le centre de commandement de Dakar, mis en place cette année.

L'équipe surveille actuellement environ 240 personnes, mais elle a la capacité d'en surveiller 1 000.

M. Dieye a indiqué que l'objectif était de s'étendre, mais que le défi était énorme. La population carcérale du Sénégal dépasse les 13 000 personnes, selon le gouvernement. Le taux d'occupation était de 130% de la capacité en 2018, selon le World Prison Brief (WPB).

Plus de la moitié de la population carcérale du Sénégal était constituée de détenus provisoires en septembre, selon les données du WPB.

Une pénurie d'avocats et de magistrats signifie que certains détenus attendent des années avant que leur affaire ne soit entendue, ont déclaré des groupes de défense des droits et des responsables de l'administration pénitentiaire.

Le Sénégal n'est pas le seul pays dans ce cas. La capacité des prisons est dépassée dans 42 des 47 pays et territoires africains pour lesquels des données sont disponibles, selon WPB.

Les sceptiques estiment que l'étiquette, qui nécessite une recharge, exclut les habitants des régions pauvres dépourvues d'électricité, soit environ 30 % de la population, selon la Banque mondiale.

"Il y a de nombreux pays (africains) pour lesquels cela pourrait être utile... mais cela ne résout pas le manque de personnel, de formation et de budget", a déclaré Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International au Sénégal.

