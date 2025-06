"De nombreuses organisations humanitaires sont confrontées à de graves problèmes de financement", a déclaré le Haut Commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, à l'ouverture du Forum mondial sur les réfugiés, qui se tient jusqu'au 15 décembre à Genève.

"Le HCR à lui seul a besoin de 400 millions de dollars pour terminer l'année avec un minimum de ressources nécessaires, un déficit que nous n'avons pas connu depuis des années, et nous envisageons tous avec beaucoup d'inquiétude l'année 2024", a indiqué M. Grandi.

Guerre en Ukraine, conflit au Soudan, crise humanitaire en Afghanistan... les crises se multiplient dans le monde, et selon le HCR, plus de 114 millions de personnes étaient déplacées à la fin septembre dans le monde, un nombre record.

La population mondiale de réfugiés a doublé au cours des sept dernières années, atteignant 36,4 millions de personnes à la mi-2023, un nouveau record. Cela représente une augmentation de 3% pa r rapport à la fin de 2022.

"Une catastrophe humaine majeure se déroule dans la bande de Gaza et jusqu'à présent le Conseil de sécurité n'a pas réussi à mettre fin à la violence", a souligné M. Grandi.

"Nous prévoyons davantage de morts et de souffrances parmi les civils, ainsi que de nouveaux déplacements de population qui menacent la région", a-t-il dit.

Mais, a-t-il ajouté, "si l'attention reste et doit rester concentrée sur Gaza, j'ai un appel à lancer : ne perdez pas de vue d'autres crises humanitaires et de réfugiés urgentes", citant les conflits au Soudan et en Ukraine , le sort des Rohingyas, la situation en Syrie, en Afghanistan, en République démocratique du Congo, ou encore l'insécurité croissante au Sahel et les flux migratoires sur le continent américain et en Méditerranée.

Lors du forum, les représentants des États sont appelés à annoncer de nouveaux engagements pour partager "les charges et responsabilités" face à la crise des réfugiés, y compris un soutien financier et technique.

"Faisons de ce Forum mondial sur les réfugiés un moment d'unité, au cours duquel nous unirons nos forces pour faire en sorte que ceux qui fuient parce que leur vie, leur liberté et leur sécurité sont menacées puissent trouver une protection, et que tout soit mis en oeuvre pour résoudre leur exil le plus rapidement possible", a demandé M. Grandi.

