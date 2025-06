L'un des principaux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle congolaise de la semaine prochaine, Moise Katumbi, a suspendu une partie de sa campagne mercredi après des affrontements violents lors de l'un de ses rassemblements électoraux.

Des balles réelles ont été tirées et plusieurs personnes ont été blessées alors que Katumbi s'adressait à ses partisans dans la ville côtière de Moanda mardi, marquant une escalade de la tension à l'approche du scrutin du 20 décembre.

Les comptes-rendus de l'incident divergent. Le gouvernement provincial a déclaré dans un communiqué que les gardes de M. Katumbi avaient tiré des coups de feu de sommation après que la foule se soit déchaînée, ce qui a attisé les tensions et les bousculades. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour rétablir l'ordre.

Cette version est soutenue par le gouvernement qui "invite les partis politiques ainsi que les candidats à contribuer par leur comportement à la préservation de l’ordre public".

Plusieurs personnes ont été blessées, dont un policier grièvement, et l'enquête sur l'incident est en cours, selon le communiqué.

M. Katumbi a déclaré sur X (ex-Twitter) que la police avait tiré à balles réelles sur les public et que l'incident avait été orchestré pour créer de la violence.

"Afin d'éviter toute nouvelle provocation, j'ai décidé de suspendre temporairement ma réunion avec les citoyens dans (les villes de) Kananga et Tshikapa", a-t-il déclaré, faisant référence aux événements prévus pour mercredi.

Kananga et Tshikapa se trouvent dans la province du Kasaï-Central.

Près de 44 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales pour ces élections générales.

M. Katumbi est l'un des plus de deux douzaines de candidats dans la course à la présidence, qui comprend également le principal candidat de l'opposition, Martin Fayulu, et le gynécologue Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix. Le président sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat.