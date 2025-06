Par Edward Wanyonyi

Avec 26 candidats présidentiels enregistrés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), les élections générales continuent d'être dominées par les intrigues et les calculs des principaux partis et alliances politiques, repoussant à la périphérie le pacte de base des citoyens à travers le pays.

Si quelque chose devait être significatif dans cette élection, ce serait que les candidats politiques parcourent le pays pour écouter le peuple et ne pas simplement chercher des votes électifs et promettre de changer un système qui a travaillé contre les aspirations du peuple.

Ils devraient écouter les appels au contexte, à l'empathie, à la vérité, à l'ouverture à la réconciliation et à la poursuite inlassable du progrès.

Ces cinq attributs semblent être toujours évasifs dans les conversations sur la gouvernance congolaise. Au lieu de cela, il y a de plus en plus de tutelle étrangère sur la gouvernance modelée selon un scénario de démocratisation libérale occidentale qui vient avec la gouvernance habituelle du secteur des ressources naturelles, les réformes du secteur de la sécurité, la construction institutionnelle et l'humanitaire.

Le cycle de la violence

Comme l'ont affirmé de nombreux universitaires et chercheurs du Sud, le fait d'imposer le modèle démocratique libéral occidental comme panacée aux problèmes de la RDC pour lui permettre d'accéder à la stabilisation de l'État entretient la culture du marchandage entre élites qui a transformé Kinshasa en un magasin international de produits dérivés le long de la "voie de la reconstruction post-conflit".

Elle n'aborde pas les réalités structurelles et systémiques qui ont contribué à la divergence et à la discorde entre les différents villages, communautés et ethnies, et occulte les points communs que les Congolais apportent en tant qu'acteurs à la table de la reconstruction nationale.

Cet échec a conduit la RDC sur la voie de la violence cyclique, de la fragilité et du traumatisme, tandis que le monde observe la prochaine fixation des prix des minerais par les milices armées locales.

Alors que le pays se prépare à aller aux élections, la société civile congolaise et la communauté internationale devraient peut-être se concentrer sur la manière de générer une véritable voix des citoyens et de façonner une vision nationale qui capture les aspirations au progrès ainsi que les 5 attributs qui peuvent former un nouveau pacte de renouveau de la RDC.

Au strict minimum, les citoyens et les candidats à l'élection présidentielle devraient comprendre que le contexte qui prévaut en RDC, en partie à cause de certaines de leurs actions ou inactions, n'est pas une excuse pour le contentement et la paralysie.

La situation humanitaire stupéfiante dans l'Est, avec plus de 3,8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, associée à plus de 120 groupes armés opérant à travers le pays, en particulier dans l'Est, invite à un regain de vigueur et d'engagement en faveur de la paix.

Comprendre le contexte

Il s'agit d'une construction de la paix localisée, village par village, province par province, et non pas négociée au niveau de l'élite et laissée à la MONUSCO pour la mettre en œuvre. Le contexte exige que les candidats à l'élection présidentielle soient les premiers à mettre en place et à soutenir le Fonds national pour la paix et qu'ils ne se contentent pas de travailler avec les financiers privés de leur campagne pour déterminer la meilleure façon de les récompenser s'ils remportent l'élection.

Le rapport fustige également la communauté internationale pour avoir transformé plus de 100 millions de citoyens en laboratoire du complexe industriel du sauveur blanc.

Mais l'appréciation de ce contexte plus large et de ce qui devrait être fait ne va pas sans la reconnaissance de la nécessité d'une nouvelle architecture humanitaire et de développement ancrée dans l'empathie, qui permettra à la RDC de progresser.

Alors que les Nations unies ont mis en place un cadre de triple lien - les liens entre les acteurs humanitaires, de développement et de paix, l'architecture humanitaire de la RDC ne doit pas être simplement une autre opération interventionniste qui se déroule du haut vers le bas et qui s'éloigne de l'humanité de la communauté qu'elle sert.

Les enquêtes sur le personnel de l'OMS et de la MONUSCO qui ont été trouvés en violation de leurs idéaux humanitaires est la première étape pour aborder la question des défauts du système international de réponse humanitaire. Il incombe également aux candidats à la présidence et au parlement congolais de réparer le système humanitaire national.

Consolidation de la paix au niveau local

Le moment est également venu pour les groupes de la diaspora alliés de la RDC de soutenir et de canaliser leur soutien, non pas vers les factions armées, mais vers des organisations caritatives locales nobles et vérifiables qui soutiennent divers éléments de l'écosystème humanitaire.

Pour ce faire, les élections ne doivent pas seulement être l'occasion pour les candidats de vendre leurs manifestes avec des tactiques de baguette magique pour éradiquer tous les défis historiques au cours du premier mandat ou des 100 premiers jours, la vérité et l'ouverture à la réconciliation non seulement au niveau de l'élite mais aussi au niveau de la communauté sociale au sens large seront importantes.

Compte tenu de la fluidité des frontières et du partage complexe de l'histoire, des liens de parenté et d'alliance, aucune diplomatie internationale ne pourra résoudre les tensions entre Kigali et Kinshasa. Seule une agence de consolidation de la paix localisée, ancrée dans une ouverture à la réconciliation, permettra de maintenir la paix.

Cependant, il ne faut pas oublier que la RDC a eu de nombreuses occasions par le passé de prendre un nouveau départ.

La différence aujourd'hui est que le processus électoral doit être interprété comme une renaissance qui va au-delà du décompte des voix et de la proclamation d'un vainqueur. Quel que soit le vainqueur de l'élection, il doit être animé d'un réel zèle et d'une réelle détermination à redresser le pays. La renaissance de la RDC devrait être une tâche collective partagée par tous les partis politiques, les citoyens et pas seulement par le parti au pouvoir.

L'auteur, Edward Wanyonyi, est chercheur sur les tendances en matière de sécurité et de développement international.

