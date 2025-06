Le pays était un acteur clé de l'organisation régionale G5 Sahel, créée en 2014 pour faire face notamment au terrorisme, mais celle-ci est promise à la dissolution après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Changement climatique et pauvreté

Le lac Tchad, aux confins du Niger, du Cameroun et du Nigeria, a perdu 90% de sa surface ces dernières décennies en raison de l'utilisation excessive de son eau, de sécheresses prolongées et des effets du changement climatique.

Cela a contribué à l'appauvrissement de millions de pêcheurs et agriculteurs, faisant de ce bassin un repaire et terrain de recrutement pour le groupe terroriste nigérian Boko Haram et sa branche dissidente affiliée à l'organisation Etat islamique (ISWAP), qui y sévissent.

La Banque mondiale estime que 42,3% des quelque 18 millions d'habitants du Tchad vivent en dessous du seuil de pauvreté national, dans ce pays pourtant producteur de pétrole depuis 2003. C 'est, selon l'ONU, le deuxième pays le moins développé au monde, après le Soudan du Sud.

Environ 2,1 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire sévère, peinant à avoir un repas par jour, alertait en octobre le Programme alimentaire mondial (PAM).

Le Tchad accueille plus d'un million de réfugiés des pays voisins, dont plus de 900.000 Soudanais, selon l'ONU.

Doyen de l'Humanité

"Toumaï" est le surnom d'un crâne d'hominidé qui daterait de 7 millions d'années, découvert au Tchad, dans le désert de Djourab (nord), en 2001. Il est considéré comme le plus ancien représentant connu de l'humanité.

La célèbre "Lucy", l'australopithèque découverte en Ethiopie, arrive près de quatre millions d'années plus tard.

Cinéaste primé

Le cinéaste le plus connu du pays, Mahamat Saleh Haroun, ausculte les douleurs et tragédies de la société tchadienne.

En 2006, il a reçu le prix spécial du jury à la Mostra de Venise pour "Daratt", histoire d'un adolescent chargé par son grand-père d'abattre l'assassin de son père, ancien criminel de guerre amnistié.

Primé aussi à Cannes en 2010 pour son film "Un homme qui crie", le cinéaste, brièvement ministre de la Culture de son pays en 2017-2018, y a aussi présenté en 2016 "Hissène Habré, une tragédie tchadienne", documentaire qui donne la parole aux victimes et aux tortionnaires de l'ancien dictateur.

