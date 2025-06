Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les États-Unis à faire cesser les atrocités israéliennes à Gaza, affirmant que Washington a la responsabilité historique de garantir un cessez-le-feu permanent.

Les remarques de M. Erdogan ont été faites lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain Joe Biden jeudi, au cours duquel le président turc a souligné que la tragédie humanitaire à Gaza devait cesser immédiatement, a déclaré la direction des communications de la Turquie sur X.

Avant l'appel, M. Erdogan avait réaffirmé que "Gaza est la terre du peuple palestinien" et que les États-Unis "doivent l'accepter".

Si M. Biden part du principe que "Gaza est la terre des colons occupants ou d'Israël, et non du peuple palestinien", il n'est pas possible que nous soyons d'accord", a-t-il ajouté.

Au cours de l'appel téléphonique, M. Erdogan a déclaré que le retrait par les États-Unis de leur soutien inconditionnel à Israël garantirait un cessez-le-feu rapide, et que le monde et l'opinion publique américaine avaient exprimé cette demande avec une ferveur croissante ces derniers jours.

Il a souligné qu'il était de la responsabilité historique des États-Unis de garantir un cessez-le-feu permanent dans la région dès que possible.

Solution basée sur les frontières de 1967

Les attaques incessantes d'Israël sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre ont fait au moins 18 787 morts et plus de 50 897 blessés parmi les Palestiniens, tandis que des milliers de personnes sont coincées sous les décombres des bâtiments bombardés.

Mettant en garde contre les graves conséquences négatives que l'intensification et la prolongation des attaques israéliennes auraient dans la région et dans le monde entier, le président turc a une nouvelle fois soutenu la mise en place du mécanisme de garantie suggéré par Ankara.

"La seule solution raisonnable et permanente au conflit serait une solution à deux États basée sur les frontières de 1967 et la création d'un État palestinien indépendant et souverain avec Jérusalem pour capitale".

Outre les attaques israéliennes contre les territoires palestiniens, les présidents ont également discuté des relations bilatérales entre la Turquie et les États-Unis, du processus d'adhésion de la Suède à l'OTAN et de questions mondiales et régionales.

La question du F16 a également été abordée lors de la rencontre entre Erdogan et Biden.