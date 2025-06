L'armée israélienne a annoncé ce vendredi la mort d'un commandant de char israélien lors de combats terrestres dans le sud de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué consulté par Anadolu que le major (de réserve) Shai Uriel Beizm (23 ans), commandant de char du 9e bataillon, "a été tué vendredi dans une bataille dans le sud de la bande de Gaza".

L'armée israélienne a indiqué sur son site internet que cela porte à 449 le nombre de soldats et officiers tués depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, dont 118 depuis le début des combats terrestres le 27 du même mois.

La guerre dévastatrice menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier a fait jusqu'à jeudi, 18 787 morts et 50 897 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d'infrastructures et une « catastrophe humanitaire sans précédent », selon des sources officielles palestiniennes.