Par Maxwell Agbagba

TRT Afrika, Accra-Ghana

Au cœur du Ghana, un prodige de la musique fait des vagues qui défient son jeune âge. Voici Kallai Nana Qwaachi, affectueusement connu sous le nom de Fotocopy, une sensation de 10 ans qui a amassé une collection impressionnante de 25 récompenses en seulement trois ans.

Le dernier en date est le prix du nouvel artiste de l'année, fièrement affiché en bonne place dans la chambre de son père, ce qui témoigne de son talent indéniable et de son travail acharné.

Le parcours musical de Fotocopy a commencé à l'âge de sept ans, lorsqu'il a pris la relève de son père Shadrach Nana Qwaachi, musicien vedette du genre Highlife au Ghana.

Déterminé à surpasser l'héritage musical de son père, il adopte le nom de scène "Fotocopy" pour signifier qu'il est la réplique exacte des prouesses musicales de son père.

Surmonter le scepticisme

Malgré le scepticisme initial, le premier single de Fotocopy, "Megye Me Dow", sorti en 2021, a captivé le public, ouvrant la voie à ce qui allait devenir une ascension fulgurante vers la célébrité.

Fotocopy s'est associé à la superstar ghanéenne Shatta Wale pour son deuxième single, qui a été visionné plus d'un million de fois sur YouTube et a fait l'objet d'un grand nombre d'écoutes sur diverses plateformes.

Ne se reposant pas sur ses lauriers, Fotocopy a poursuivi son voyage musical jusqu'en 2022, en sortant "Tomorrow", avec la légende de la musique sud-africaine, Uhuru.

Fotocopy se distingue non seulement par ses prouesses musicales, mais aussi par son engagement à ne produire que de la musique inspirante. Il insiste pour maintenir un équilibre entre sa carrière musicale en plein essor et la préservation de son enfance, comme le lui ont conseillé ses parents.

"Je ne fais que de la musique inspirante parce que mes parents m'ont dit qu'ils ne voulaient pas me priver de mon enfance. Tant que je ferai de la musique, toutes mes chansons seront inspirantes", affirme Fotocopy avec un sourire radieux.

L'éducation

Au-delà des rythmes et des mélodies, Fotocopy est un élève dévoué, actuellement en sixième année. Alliant sa passion pour l'éducation à ses activités musicales, il a lancé la tournée School Dey Bee en 2020. Cette initiative vise à encourager les enfants à retourner à l'école après les perturbations liées à la pandémie Covid 19.

Fotocopy est un fervent défenseur de la poursuite du talent et de l'éducation. Il conseille aux jeunes de ne pas négliger leurs études, partageant son approche disciplinée qui consiste à se concentrer sur les études pendant la semaine et à consacrer les week-ends à l'épanouissement de ses talents musicaux.

Il a déclaré : "Je poursuis mes talents le week-end : "Je m'adonne à mes talents le week-end, et en semaine, je me concentre sur mes livres. Si vous êtes en train de remarquer votre talent, je vous supplie de faire passer l'éducation avant tout".

Faire face à la célébrité

Le chemin vers la célébrité n'a pas été sans difficultés pour Fotocopy. Faire face à la célébrité à un si jeune âge comporte ses propres exigences, notamment de nombreuses interviews avec les médias et une attention débordante de la part des fans.

Malgré les obstacles, il reste déterminé à atteindre ses objectifs et apprécie le soutien qu'il reçoit, même s'il se sent parfois un peu dépassé.

Il a déclaré : "Je suis heureux de la façon dont ils me traitent : "Je suis heureux de la façon dont ils me traitent à l'école, mais parfois ils en font trop. Parfois, quand je vais à l'école, quand nous faisons du sport le vendredi, ils se connectent à la dent bleue et nous utilisons l'une de mes chansons, Tomorrow, pour faire du jogging dans le parc. Et parfois, les professeurs utilisent beaucoup mon nom".

L'avenir

Pour l'avenir, Fotocopy se voit comme le plus grand artiste du Ghana au cours de la prochaine décennie. Ses aspirations dépassent les frontières et il rêve de collaborer avec des stars internationales telles que Davido, Chris Brown et Doja Cat.

La trajectoire de la carrière de Fotocopy promet non seulement le succès musical, mais aussi un impact positif sur la société, en associant son talent à un engagement en faveur de l'éducation et en inspirant la prochaine génération d'artistes.

Alors que ce jeune maestro continue d'imprimer sa marque sur la scène musicale, le monde attend avec impatience le crescendo de la symphonie musicale de Fotocopy.