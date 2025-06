Par Omar Abdel-Razek

En ce qui concerne le retour de cette nostalgie, le célèbre film de Youssef Chahine, Alexandrie, pourquoi ? (1979), est sans doute la création artistique la plus remarquable.

Depuis la dernière décennie du vingtième siècle, l'Égypte est saisie par une vague de nostalgie de son passé colonial, sous le nom d'"Égypte cosmopolite".

À travers le regard de Chahine, le film présente une ville ouverte où Juifs, Italiens, Grecs et Égyptiens vivent en harmonie durant l'entre-deux-guerres à Alexandrie.

Le film dépeint cette image de la vie comme menacée par l'avancée allemande dans le désert occidental lors de la bataille d'El Alamein (1942), qui a forcé de nombreuses personnes à fuir à la recherche d'un refuge sûr.

Trente ans plus tard, une nostalgie similaire est évoquée dans le film Héliopolis (2009), cette fois en mettant en lumière le destin de la banlieue d'Héliopolis au Caire.

Construite à l'est du Caire par le magnat belge de l'immobilier Édouard Louis Joseph, 1er baron Empain, Héliopolis devait être une banlieue modèle pour les effendis égyptiens de la classe moyenne, les juifs fortunés et les Européens. Cette célébration d'une "Égypte cosmopolite" ne se limite pas au cinéma et au théâtre, mais s'étend aux œuvres littéraires.

Elle apparaît notamment dans No One Sleeps in Alexandria du romancier alexandrin Ibrahim Abdel Meguid, puis dans les œuvres du défunt romancier Edward Al-Kharrat, en particulier son roman de 1991, City of Saffron.

Une tradition inventée

La nostalgie d'une "Égypte cosmopolite" s'est répandue dans la société égyptienne au fil du temps en raison de la croissance rapide de la culture numérique et de la pénétration de l'internet.

Ce phénomène ne se limite plus aux cercles intellectuels, mais atteint les gens ordinaires par le biais des forums de médias sociaux, où ils déplorent la laideur du présent tout en se lamentant sur la beauté du passé.

Les pages consacrées aux monarques défunts, aux belles rues verdoyantes, aux places et aux palais des premières années du XXe siècle rappellent avec force le déclin des villes égyptiennes au fil du temps.

Cependant, ce n'est pas un hasard si ce phénomène est apparu à la fin des années 1970, alors que l'Égypte s'éloignait des orbites arabes et africaines que Gamal Abdel Nasser et la révolution du 23 juillet avaient forgées.

Avec le rapprochement avec les Etats-Unis et la signature du traité de paix avec Israël, le successeur de Nasser, Anouar el-Sadate, a voulu façonner une nouvelle culture égyptienne, qui considère les Européens comme des amis et les Juifs comme des compatriotes ayant partagé un sentiment de communauté avec les Egyptiens du passé, même si la vérité va à l'encontre de cette idée.

Les opportunistes européens

L'Égypte n'est pas la seule à avoir adopté cette approche. De nombreux pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, confrontés à la détérioration de leur économie et à l'échec de leurs projets nationalistes, ont succombé au besoin de revisiter leur passé colonial - avec une certaine exaltation.

Mais l'idéalisation du cosmopolitisme crée une atmosphère de "tradition inventée" et de mémoire sélective pour une époque qui n'a jamais existé dans l'Égypte moderne.

Même si nous souscrivons à l'idée que le cosmopolitisme, dans son essence, considère les gens comme des citoyens du monde, plutôt que d'appartenir à un État-nation particulier, il n'est en rien représentatif du paysage social du pays dépeint dans les écrits du milieu du dix-neuvième siècle.

Le nombre d'étrangers s'installant dans l'Égypte moderne sous le règne de Muhammad Ali Pacha est faible - il s'agit principalement d'experts venus aider à la "modernisation" du pays et à son expansion économique.

C'est la mort du pacha et la faiblesse de ses successeurs qui ont permis aux opportunistes européens d'affluer en grand nombre en Égypte.

Ils s'appuient sur les avantages du "système des capitulations" qui offre des protections juridiques et politiques aux sujets des pays étrangers, permettant aux puissances européennes d'exercer une juridiction extraterritoriale sur leurs propres ressortissants à l'intérieur de l'Égypte.

En ce sens, l'Égypte n'était pas une société "cosmopolite", mais plutôt une société de communautés séparées.

Les étrangers se trouvaient au sommet de l'échelle sociale, protégés par leurs consulats et jugés par leurs propres tribunaux et systèmes juridiques.

Différend concernant les excursions à dos d'âne

La mémoire collective des gens ordinaires s'oppose radicalement à la mémoire sélectivement nostalgique de l'Égypte "cosmopolite".

Comment oublier que son pays a été occupé pendant soixante-dix ans parce qu'un étranger a refusé de payer une course à dos d'âne ?

L'histoire raconte que le 10 juin 1882, un Maltais loue un âne à un Égyptien à Alexandrie et demande à être emmené en promenade sous le soleil brûlant d'Alexandrie. Une dispute s'ensuivit au sujet du prix et le Maltais tua l'Égyptien.

Ce dernier s'enfuit dans le quartier européen de la ville. Lorsque les Égyptiens poursuivent le coupable pour tenter de venger la mort de l'homme local, les Européens ouvrent le feu, tuant des dizaines de personnes.

La flotte britannique, qui attend en Méditerranée en face d'Alexandrie, a déjà menacé d'envahir militairement la ville pour protéger les étrangers qui s'y trouvent. C'est précisément ce qui s'est produit.

Dans les strates sociales, les Européens arrivent en tête, suivis des Grecs, des Juifs européens, puis des Syriens chrétiens. Les Égyptiens sont au bas de l'échelle.

Il est donc clair que la plupart des Égyptiens ne faisaient pas partie du projet d'"Égypte cosmopolite" tel qu'il est raconté aujourd'hui. Les immeubles luxueux et les larges rues ne leur étaient pas non plus réservés pour qu'ils puissent s'y promener en portant leur Jelabiya ou leur abaya, puisqu'ils étaient totalement isolés dans leurs quartiers du Caire et d'Alexandrie, ou dans l'Égypte rurale, largement oubliée.

Le nationalisme égyptien

Les étrangers dans l'Égypte des années 1940, comme le raconte Edward Said dans ses mémoires Out of Place (2000), se trouvaient sur des îles isolées, avec des zones et un style de vie qui n'avaient aucun lien avec la plupart des Égyptiens. La période de la lutte pour l'indépendance au tournant du XXe siècle a souligné cette différence.

La trilogie du Caire de Naguib Mahfouz est peut-être la meilleure lecture de cette réalité; il dépeint les quartiers du Caire et ses habitants comme un mélange de marchands et d'artisans égyptiens locaux, réprimés par l'étranger, c'est-à-dire les Britanniques et leurs forces.

Leur salut n'était pas dans le cosmopolitisme, mais plutôt dans le nouveau "nationalisme égyptien", un creuset libéral pour ceux qui se considéraient comme des Égyptiens, sans référence aux "capitulations" ou aux tribunaux consulaires.

La suppression de ces privilèges a marqué le début du déclin de la présence étrangère en Égypte, qui a culminé avec la révolution de juillet. Cela faisait partie du "processus de décolonisation".

Il est anhistorique d'inventer une image de "cosmopolitisme" que la plupart des Égyptiens n'ont pas connu dans le passé.

Cependant, il est compréhensible que la nostalgie puisse conduire à une tradition inventée, qui exploite typiquement le passé comme une belle image - même si la plupart de ses détails sont invariablement laids.

L'auteur, Omar Abdel-Razek, est sociologue et ancien rédacteur en chef de BBC Arabic. Il vit et travaille à Londres.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.