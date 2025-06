Selon des sources diplomatiques, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à parvenir à une paix durable, le ministre turc s’est entretenu avec ses homologues palestinien Riyad al-Maliki, saoudien, Faisal bin Farhan Al Saud, jordanien, Ayman Safadi, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, et le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha, ainsi que des membres du Groupe de contact.

Fidan a par ailleurs eu une réunion avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, les ministres des Affaires étrangères de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède, de l'Islande, du Luxembourg et de la Norvège, ainsi que Jukka Salovaara, secrétaire d'État au ministère finlandais des Affaires étrangères.

Le Groupe de contact a appelé à un cessez-le-feu immédiat et complet à Gaza, à la protection des civils et à l'entrée sans entrave d'une aide humanitaire urgente dans la bande de Gaza assiégée.

Soulignant l'importance de demander des “comptes à Israël” pour ses violations du droit international à Gaza, le Groupe de contact a mis en exergue la nécessité de créer les conditions politiques pour l'établissement d'un État palestinien le long des frontières de 1967.

Traditionnellement, parmi les pays fournissant le plus d'aide humanitaire aux régions en crise, les pays scandinaves et du Benelux, ainsi que le Groupe de contact, occupent une position influente sur le plan du droit international et du droit humanitaire.

La visite vise également à rallier des pays de l'UE au soutien de la cause palestinienne, en particulier ceux qui s’abstiennent de demander un cessez-le-feu à Gaza.

Le Danemark, la Finlande et la Suède, parmi les pays contactés, n'ont pas soutenu la Palestine lors d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU en octobre. Mais lors d'un vote le 12 décembre, les Pays-Bas, qui se sont abstenus, ont exprimé leur sensibilité à l'égard de Gaza.

Le dialogue entre le Groupe de contact et les pays scandinaves et du Benelux indique une prise de conscience croissante en Europe occidentale de l'oppression à Gaza et en Palestine.

Cependant, la demande du Groupe de contact d'un cessez-le-feu permanent, mettant l'accent sur la paix, la justice et une solution durable, a permis aux attentes d'une résolution rapide de gagner en résonance dans le monde entier.

En attirant l'attention sur la situation à Gaza dans toute sa clarté, le Groupe de contact exerce une pression sur les pays qui soutiennent incontestablement Israël pour qu'ils changent de position.