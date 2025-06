Par Charles Mgbolu

Les genres musicaux d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe ont fait des progrès remarquables en 2023 sur la scène mondiale, mais l'afrobeats s'est distingué en enregistrant de multiples collaborations africaines et internationales réussies.

Les artistes nigérians en particulier ont montré leur domination musicale en se plaçant en tête des classements dans les espaces musicaux africains et internationaux tout au long de l'année.

Le Nigeria est un foyer de talents musicaux, et nous sommes incroyablement fiers de présenter la diversité et la passion des amateurs de musique nigérians à travers Wrapped", a déclaré Phiona Okumu, responsable de la musique pour l'Afrique subsaharienne chez Spotify.

"Le Wrapped de cette année témoigne du pouvoir de la musique à connecter les gens et à les rapprocher de la culture et des traditions du Nigéria."

La demande de musique locale au Nigéria a continué de monter en flèche en 2023, avec une croissance impressionnante de la consommation de 284%. Le flux moyen des artistes féminines au Nigéria a également connu une hausse remarquable de 150 %.

Rema

Le single Calm down de Divine Ikubor, 23 ans, connue de ses fans sous le nom de Rema, a fonctionné comme par magie.

Il est entré dans le top 10 dans au moins 25 pays internationaux et africains, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la Suisse, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Portugal.

La chanson est tirée de son premier album studio Rave & Roses (2022). Elle s'est classée dans toute l'Europe, atteignant la première place de l'Ultratop 50 belge, du Top 40 néerlandais et du Single Top 100 néerlandais.

Au Royaume-Uni, la chanson a atteint la troisième place et a passé 25 semaines non consécutives dans le top 10 du UK Singles Chart.

Elle est devenue la chanson Afrobeats la plus écoutée sur Spotify en 2023 et le premier titre d'un artiste africain à atteindre un milliard de streams sur la plateforme. La chanson est également devenue la première à passer un an dans le classement Afrobeats du Billboard.

Asake

Ahmed Ololade, plus connu sous le nom d'Asake, a établi son propre record avec le tube Lonely, en tête de son deuxième album, Work of Art, sorti en juin.

C'est la première chanson de l'histoire d'Audiomack à franchir le cap des 100 millions de streams.

Il a enregistré un exploit historique en remplissant les 20 000 places de l'O2 Arena à Londres en août 2023. En novembre 2023, Asake reçoit sa première nomination aux 66e Grammy Awards pour Amapiano featuring Olamide.

Selon Spotify Wrapped 2023, Asake captive le public au Nigéria, au Ghana et au Togo, ce qui lui vaut le titre convoité d'artiste le plus écouté dans chacun de ces pays.

Ayra Starr

Oyinkansola Sarah Aderibigbe, connue de ses fans sous le nom d'Ayra Starr, est l'artiste féminine la plus écoutée en 2023, selon les données de Spotify, avec plus de 12 millions d'auditeurs.

Son succès en 2023 a en fait commencé en 2022 avec la sortie de sa chanson Rush. Cette chanson s'est retrouvée en tête des hit-parades dans plusieurs pays, dont la Suisse, l'Irlande et le Royaume-Uni, où elle s'est classée en 24e position.

La chanson a également valu à Starr sa première nomination aux 66e Grammy Awards annuels dans la catégorie "Meilleure performance musicale africaine".

La chanson a également fait de Starr la plus jeune artiste féminine africaine à dépasser les 100 millions de vues pour une seule vidéo sur YouTube et la première à le faire en cinq mois.

Burna Boy

Damini Ebunoluwa Ogulu, alias Burna Boy, est une autre force musicale venue d'Afrique, avec plus de 16 millions d'auditeurs, selon les données 2023 de Spotify.

En 2023, Rolling Stone l'a classé au 197e rang de sa liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Burna Boy a également remporté le prix Bet International Act aux BET Awards 2023, ce qui en fait sa quatrième victoire dans cette catégorie.

Burna Boy a également eu le dernier mot en 2023 en terminant à la première place du classement de fin d'année 2023 des artistes afrobeats américains de Billboard, le single de Rema ayant été retiré de la catégorie en octobre après être resté au sommet pendant près de 52 semaines.

Il a terminé deuxième de ce classement en 2022 et doit donc sourire de soulagement en terminant enfin l'année au sommet.

Davido

La star nigériane de l'afrobeats Davido a toujours été fidèle à son habitude de figurer en tête des hit-parades, et cette année n'a pas dérogé à la règle.

Son album Timeless est entré dans le Top 50 des meilleurs albums de 2023 de Billboard.

Timeless est l'album du retour de Davido après une période d'absence et a accueilli des artistes internationaux tels que Drake (For All the Dogs), Metro Boomin (Spider-Man : Across the Spider-Verse) et Scarlet de Doja Cat.