L’émissaire de l’ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keita, s’est dite "extrêmement préoccupée" par la création d’un nouveau mouvement politico-militaire contre les autorités de la République démocratique du Congo (RDC).

La plateforme "Alliance Fleuve Congo" (AFC) a été lancée vendredi depuis la capitale kényane, Nairobi, par l’ancien président de la commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, qui veut renverser le régime de Kinshasa.

Le mouvement compte des regroupements politiques et des groupes armés dont le M23. "Je suis extrêmement préoccupée par la création d’une nouvelle plateforme politico-militaire dénommée 'Alliance Fleuve Congo' (AFC). J’appelle tous les acteurs politiques à opérer dans le cadre de la Constitution et à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit '', a déclaré dans une note aux médias, la diplomate onusienne, chef de la mission de l’ONU en RDC (MONUSCO).

Bintou Keita a appelé Corneille Nangaa et les siens à "renoncer à tout acte de violence susceptible de déstabiliser la RDC.'' "J'appelle également le M23 à respecter les termes de la "Feuille de route de Luanda" et à désarmer sans condition '', a-t-elle ajouté.

Corneille Nangaa qui a dirigé la commission électorale nationale indépendante (CENI) entre 2015 et 2021 s’est exilé mi-2023 après avoir critiqué la gouvernance de Félix Tshisekedi qu’il a qualifiée de '' dictatoriale ''.

Les autorités congolaises ont rappelé à Kinshasa les ambassadeurs de la RDC au Kenya et auprès de la communauté des États d’Afrique de l’Est dont fait partie la RDC depuis 2022.

L’ambassadeur du Kenya en poste à Kinshasa a été convoqué samedi par le gouvernement congolais pour fournir des explications. L’annonce de la création de ce mouvement rebelle intervient alors que s’observe depuis 4 jours un cessez-le-feu entre l’armée congolaise et le M23 (mouvement du 23 mars) dans la province du Nord-Kivu (Est) grâce à une médiation des États-Unis.

