Dans un coin reculé du nord du Kenya, une course contre la montre est engagée pour sauver une espèce animale gravement menacée.

Au cœur du terrain accidenté de la réserve d'Ol Pejeta, deux magnifiques créatures sont des légendes vivantes dont l'existence est au bord de l'extinction.

Le rhinocéros blanc est l'un des plus grands mammifères terrestres de la planète. Malgré leur nom, ces créatures impressionnantes ne sont pas vraiment blanches. Leur peau est gris-brunâtre.

Leur taille colossale, leur puissante carrure et leurs cornes emblématiques en font un symbole de la nature sauvage africaine et un spectacle à voir.

Les rhinocéros blancs sont divisés en deux sous-espèces : le rhinocéros blanc du Nord et le rhinocéros blanc du Sud.

Le rhinocéros blanc du Sud est le plus abondant des deux, avec une population d'environ 18 000 individus vivant principalement en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe et au Kenya.

Le rhinocéros blanc du Nord est malheureusement au bord de l'extinction, puisqu'il n'en reste que deux individus sur Terre, que l'on ne trouve qu'au Kenya.

Avec la disparition de Sudan, le seul rhinocéros mâle du Nord en 2018, il ne reste plus que deux femelles rhinocéros blancs du Nord dans le monde : Najin et Fatu.

Les menaces

Cette espèce ou sous-espèce particulière était abondante dans les régions centrales de l'Afrique il y a quelques décennies, explique à TRT Afrika Samuel Mutisya, responsable de la conservation à Ol Pejeta Conservancy au Kenya.

Il s'agit de la région située entre le Congo, le Sud-Soudan, une partie de l'Ouganda et le Tchad, soit une zone localisée. Nous disons qu'ils étaient endémiques dans les régions centrales de l'Afrique", explique-t-il.

Malheureusement, cette région est confrontée à de nombreux troubles civils depuis un certain temps, ce qui a conduit d'une manière ou d'une autre à la mise en danger de l'espèce.

C'est en partie à cause de la destruction de leur habitat, de ces troubles et du manque de sécurité, que nous avons perdu cette espèce", déplore l'écologiste. Des experts comme Mutisya estiment que le sort des rhinocéros blancs en Afrique s'est aggravé en raison de divers facteurs, le braconnage pour leurs cornes restant la menace la plus importante.

Les parties du corps des rhinocéros, telles que les cornes, sont utilisées dans la médecine traditionnelle et pour l'ornementation dans certaines parties du monde, ce qui donne lieu à un commerce illégal.

Selon les experts, les conflits entre l'homme et les mammifères figurent actuellement au premier rang des principales menaces pesant sur la conservation des espèces sauvages dans certaines régions d'Afrique.

Une nature complexe

Les communautés vivant dans les zones de faune sauvage se plaignent que les animaux sauvages s'égarent dans leurs fermes et leurs villages, tandis que les experts estiment que le braconnage et la destruction des habitats des animaux sont la principale raison des conflits.

La vie humaine dépend fortement des écosystèmes et des services écosystémiques pour sa survie. Je pense donc que la vie sauvage et la vie humaine ont besoin l'une de l'autre pour se compléter et exister. On ne peut donc pas donner la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre. Je ne pense pas que les choses soient aussi simples que cela", déclare M. Mutisya.

Les êtres humains occupent une place dans le système. Et il y a une place pour la faune. Les deux doivent donc s'efforcer d'exister plutôt que de se concurrencer. Il est important que nous comprenions que la nature est très complexe", ajoute-t-il.

Les experts estiment que l'interaction entre les différentes créatures de l'écosystème garantit l'équilibre nécessaire à une vie durable, mais ils reconnaissent que la conservation est coûteuse.

Si le Kenya, par exemple, néglige les accords sur la biodiversité et la réduction des émissions de carbone et d'autres gaz à effet de serre, nous ferons un pas en arrière en tant que communauté mondiale. Nous devons agir ensemble. Nous devons disposer des ressources nécessaires", explique le Mutisya.

Les scientifiques donnent de l'espoir

La lenteur de la reproduction des rhinocéros blancs du Nord est l'un des obstacles à la croissance de leur population.

En coulisses, des efforts extraordinaires sont déployés pour assurer la survie du rhinocéros blanc du Nord. Des scientifiques, des défenseurs de l'environnement et des soigneurs dévoués ont mis au point une stratégie pour sauver de l'extinction ces animaux menacés.

Ils utilisent des techniques de reproduction artificielle pour tenter d'accroître la population de la sous-espèce.

En vérifiant pourquoi les animaux ne concevaient pas, nous avons découvert que la femelle la plus jeune avait une pathologie ou une maladie de l'utérus qui ne permettait pas une conception naturelle", explique Mutisya.

Nous avons réalisé que nous avions de la chance que l'autre femelle n'ait pas conçu, car elle n'aurait pas pu mener la grossesse à terme en raison des problèmes d'intégrité structurelle de l'animal. Les quartiers ou les pattes arrière sont plus faibles, incapables de supporter une grossesse à terme", explique-t-il.

Les techniques

En octobre 2015, des experts berlinois ont commencé à prélever des ovules sur des rhinocéros blancs du Sud et à les envoyer en Italie. Plus tard, les scientifiques ont perfectionné une technique permettant de créer un embryon viable.

En août 2019, les chercheurs ont prélevé les ovules de Naji et de Fatu, les derniers rhinocéros blancs du Nord, pour les féconder avec le sperme d'un rhinocéros blanc du Sud mâle.

Les chercheurs espèrent ainsi qu'un rhinocéros blanc du Nord pourra porter un rhinocéros blanc du Sud jusqu'à son terme, car le terme de la gestation des deux espèces est de même durée.

Combler les lacunes

La sauvegarde des rhinocéros blancs contribuera non seulement à renforcer la faune, mais aussi à promouvoir l'écotourisme.

Cela générera des revenus pour les gouvernements et les communautés locales et sensibilisera à l'importance de la préservation de ces magnifiques créatures et de leurs habitats.

Don Jooste, responsable du projet de réintroduction du rhinocéros au sein de l'organisation de protection de la nature African Parks, explique : "Il existe une opportunité considérable de combler le manque de réintroduction de ce rhinocéros blanc, non seulement du point de vue de la conservation et de l'aspect biologique, mais aussi pour contribuer aux écosystèmes".

La préservation du rhinocéros blanc du Nord ne consiste pas seulement à protéger un animal, mais aussi à sauvegarder notre patrimoine, notre écosystème et l'équilibre délicat de la nature, soulignent les défenseurs de l'environnement.

