Par Mazhun Idris

Ce fut une démonstration de la richesse de la culture, de l'art et des prouesses de la langue haoussa dans la ville de Kano, au nord du Nigeria.

Le centre d'événements, Ado Bayero Mall, était une ruche d'activités où des centaines d'artistes, d'artisans, de poètes, d'universitaires et d'étudiants en littérature se sont réunis pour célébrer, examiner et promouvoir le patrimoine culturel du peuple haoussa.

Le festival annuel Hausa International Books and Arts Festival (HIBAF) s'est déroulé du 14 au 16 décembre.

L'objectif global du HIBAF est d'encourager les discussions et la créativité ainsi que la compréhension des arts et de la langue hausa et du patrimoine culturel en général dans un monde en mutation.

Le festival annuel a été lancé en 2021 dans l'État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, par Open Arts, une organisation culturelle nigériane à but non lucratif. Le thème de l'édition de cette année est "Hausa Diaspora".

Le festival ''célèbre le voyage culturel vibrant du peuple Hausa avec des conférences, des discussions de groupe et des sorties artistiques de griots et de maestros culturels'', explique à TRT Afrika le conservateur d'Open Arts, Sada Malumfashi.

Il célèbre également l'histoire et l'esthétique du patrimoine culturel haoussa, notamment à travers des expressions artistiques convaincantes, des spectacles, l'architecture traditionnelle et la fusion des héritages culturels haoussa avec la dynamique du monde moderne à travers la diaspora et les influences mondiales.

Les organisateurs ont déclaré que le festival mettait également en évidence la contribution de la diaspora haoussa à la promotion et au développement de sa langue et de sa culture, ainsi que la nécessité de l'encourager à toujours renouer avec sa communauté et son patrimoine.

Les participants venaient de plusieurs pays tels que le Niger, le Ghana, le Cameroun et le Togo, entre autres pays africains. Il y avait également des participants de l'extérieur de l'Afrique.

Des prix ont été décernés à plusieurs personnes au cours du festival pour leur contribution à la littérature haoussa et au développement de leur culture.

Le haoussa est l'une des langues les plus parlées en Afrique, principalement dans les régions centrales du continent.

Les personnes parlant le haoussa se trouvent principalement dans le nord du Nigeria et du Niger, avec des populations importantes au Cameroun, au Ghana, au Tchad et au Soudan, ainsi que des diasporas dans certains pays d'Europe et d'Asie.

Tout au long de l'histoire, le peuple haoussa a été essentiellement composé d'agriculteurs et d'hommes d'affaires, et a fait preuve d'une grande créativité dans le domaine de l'art et de l'architecture.

Outre le commerce, la poursuite des études a également conduit nombre d'entre eux dans d'autres parties du monde, ce qui a donné lieu à une importante diaspora de la communauté.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp