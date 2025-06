"En 2018, je ne me suis pas bien préparée. Mais la beauté de la chose, c'est que j'ai obtenu une plateforme et une opportunité d'être vue. Je me suis concentrée sur beaucoup de choses et j'ai acquis de l'expérience. C'est pourquoi je n'ai pas perdu courage. Cette fois-ci, je me suis préparé et je pense que je ferai mieux". a déclaré Ifoku.

Enfance, éducation et vie à l'étranger

Marie Ifoku est née à Kinshasa le 6 février 1956. Elle a passé la plus grande partie de son enfance aux Pays-Bas et en Belgique avant de terminer ses études secondaires à Kinshasa.

Ses parents sont originaires de la région de Tshuapa, dans l'ancien État de l'Équateur, au centre de la RDC. Son père était un diplomate congolais.

Mme Ifoku s'est ensuite rendue en France pour poursuivre ses études universitaires, puis à l'Université du Québec au Canada. Elle y a étudié les disciplines de l'administration.

Après ses études, elle a travaillé au Canada dans l'usine automobile Ford. En 2004, Ifoku est retournée vivre dans son pays, la RDC, et a dirigé la société de vente de voitures Congo Motors. Elle est mère de huit enfants et a trois petits-enfants.

Un parcours politique

En 2015, Marie Josee Ifoku a rejoint le mouvement politique et a occupé des postes administratifs dans la région de Tshuapa jusqu'à devenir gouverneur de la région.

Plus tard, Mme Ifoku a créé le parti politique de centre gauche Alliance des Élites pour un Nouveau Congo (AENC).

Dans l'une de ses interviews, Mme Ifoku a déclaré : "Après avoir longtemps travaillé dans le secteur privé et géré des mouvements au sein d'organisations féminines, j'ai compris que le meilleur moyen de réaliser des réformes et de prendre des décisions était de créer un parti et de se passionner pour la politique".

La campagne du "balai"

Mme Ifoku a acquis une grande notoriété dans cette campagne électorale en marchant avec un balai aux couleurs de la RDC dans ses campagnes.

Mais que signifie ce balai appelé en lingala "Kombo" ? Le "balai" ou "Kombo" est tout d'abord un signe de gouvernance.

Mais il signifie aussi que le temps est venu '' de balayer, nettoyer et couper complètement le caractère têtu du système de pillage qui s'est installé en RDC. Il est temps d'abandonner les valeurs illégales et de construire un Nouveau Congo avec de la morale et de la bonne gouvernance''.

Sa campagne "Balai" a convaincu certains électeurs comme ce vieil homme Raymond Betua de la région de Tshuapa. Depuis 1960, des hommes ont gouverné ce pays, mais personne n'a apporté de changement ou de progrès. Je pense que le temps est venu de donner aux femmes la possibilité de diriger le pays. Peut-être réussiront-elles là où les hommes ont échoué. a déclaré M. Betua.

La question de savoir si les femmes peuvent vraiment réussir a fait l'objet d'un débat dans tous les domaines de la campagne de Mme Ifoku.

On lui a demandé si elle était prête à se battre avec plus de 20 hommes dans cette élection et à réussir à recueillir des voix, puis elle a répondu : Je n'ai aucune crainte. Dans tous mes emplois, j'ai fait partie d'un groupe d'hommes. D'abord dans la vente de voitures, puis dans la direction régionale. J'étais la seule à être entourée d'hommes. Mais j'ai été capable de me lever et de réussir. Je suis forte et je suis une battante".

Elle a ajouté avec confiance : "Le vote des femmes, je n'en doute pas, je pense être la bonne personne pour le défendre. Et même pour les autres, je pense que c'est une bonne occasion de choisir une femme. Nous avons beaucoup de problèmes, y compris des problèmes sociaux, et la bonne personne pour trouver des solutions, c'est sans aucun doute moi".

Quel est le principal programme politique d'Ifoku ?

Marie Josee Ifoku explique qu'avant de préparer son manifeste, elle s'est demandé "Comment se fait-il qu'un pays aussi riche que la RDC, mais dont les citoyens vivent dans l'extrême pauvreté ? Elle a donc élaboré son manifeste de la manière suivante :

- Comprendre d'abord la situation réelle de la RDC.

- Éduquer les citoyens sur les différents défis du pays.

- Réconciliation nationale

- Unité dans les différentes classes du pays

- Nettoyer le pays

Et c'est ici qu'Ifoku dit que c'est le début de "la construction d'un nouveau Congo sous les principes de la Bonne Gouvernance et en mettant le citoyen au premier rang".

Contrairement à d'autres candidats, Mme Ifoku affirme qu'il y a une "guerre économique" dans l'est de la RDC, et que la "bonne médecine" consiste donc à améliorer les conditions de vie des habitants de ces régions en construisant des industries et en leur fournissant des emplois, ce qui mettrait fin à la violence et au chaos à long terme.

L'élection du 20 décembre verra deux femmes se présenter pour un total de 26 candidats.

Outre Marie Josee Ifoku, Joelle Bile, une ancienne journaliste, s'est également lancée dans la compétition.