Par Dayo Yussuf

Kanyere et ses cinq fils vivent dans le camp Don Bosco pour personnes déplacées dans la ville de Goma depuis plus de trois ans. Le conflit armé entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 les a forcés à fuir leur maison dans le district de Rutshuru, dans la région du Nord-Kivu.

À l'heure des élections générales, les personnes déplacées à l'intérieur du pays comme Kanyere ne bénéficient pas de leur droit démocratique.

"Je suis tellement triste que je n'ai même pas le temps de penser aux élections", explique Kanyere Mbenda à TRT Afrika. Cette femme d'âge moyen suit l'actualité politique, mais affirme ne pas pouvoir voter.

"Je pleure jour et nuit. Je pense à la façon dont mes enfants et moi allons manger, nous ne pouvons même pas trouver une boîte de riz vendue à bas prix, pourquoi devrais-je prendre la peine de voter pour l'un d'entre eux", explique-t-elle à TRT Afrika.

Ma priorité est la nourriture

Kanyere fait partie des 6,9 millions de citoyens de la RDC qui ont fui leurs maisons dans les régions du Kivu et de Goma en raison d'années de guerre.

Selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, la dernière série de combats qui a éclaté depuis octobre entre les combattants du M23 et les troupes gouvernementales a entraîné le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays dans un court laps de temps.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré qu'en plus des personnes déplacées, la violence a forcé plus d'un million d'autres personnes à fuir le pays en tant que réfugiés. Nombre d'entre elles ne pourront pas non plus voter lors des élections.

Le président sortant Felix Tsishekedi, qui brigue un second mandat, doit faire face à plus de 20 autres candidats. Les députés seront également élus.

La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles, mais elle a été ravagée par des décennies de guerre.

Mme Kanyere estime que les gens comme elle n'ont pas bénéficié des richesses du pays. Elle est désenchantée par la classe politique et par l'exploitation des ressources par des éléments étrangers.

Lorsqu'ils commenceront à nous fournir de la nourriture, à moi et à mes enfants, nous nous comprendrons, et qu'ils me donnent aussi un endroit où élever mes enfants", dit Kanyere.

Salomon Munyandekwa, qui a également fui la violence avec sa famille pour se réfugier dans un camp du district de Rutshuru, partage le point de vue de Kanyere. Nous avons besoin de sécurité Nous souffrons beaucoup.

Maintenant, si une personne vit de la lutte, et au lieu de sortir pour trouver un moyen de subsistance, vous attendez d'elle qu'elle fasse la queue toute la journée pour voter ? s'insurge Salomon.

L'insécurité généralisée est également un autre sujet de préoccupation, selon Solomon. "Vous voyez, c'est un gros problème pour nous, qui fera que beaucoup d'entre nous ne participeront pas au vote", ajoute-t-il.

Le conflit n'est pas le seul à avoir forcé les gens à quitter leur foyer pour s'installer dans les camps. Les inondations ont également déplacé des centaines de milliers de personnes cette année.

Certaines des personnes déplacées disent qu'elles aimeraient voter si le gouvernement met en place des mesures de sécurité adéquates pour assurer leur sécurité. Nous aimerions participer aux élections tant que les ennemis (les rebelles) ne sont pas là", souligne Salomon.

Selon la CENI, la commission électorale de la République démocratique du Congo, il n'est pas prévu de voter dans les camps de déplacés.

La commission électorale affirme que le vote n'aura pas lieu dans les districts de Rutsuru et Masisi en raison des attaques rebelles.

Lors des dernières élections en 2018, des millions de Congolais n'ont pas pu voter pour la même raison d'insécurité.