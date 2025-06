En décembre, 12 pays africains ont tenu leurs élections en 2023. Il s'agit d'une démonstration de démocratie sur un continent qui, pendant de nombreuses années, a été perçu comme peu démocratique.

Mais les Africains ont généralement appris à aller de l'avant, en donnant tort aux détracteurs par des actions tangibles plutôt que par des répliques.

Au cours des dernières décennies, de nombreux pays sont passés d'un régime à parti unique, de dictatures et d'une direction à poigne à des transitions de pouvoir plus pacifiques, visant avant tout à instaurer la paix. Sans paix, en effet, il n'y aurait pas de développement.

La résilience du continent a été mise à l'épreuve de multiples façons au cours de l'année, ce qui l'a rendu plus fort et plus enclin au changement.

Conflits récurrents

L'Afrique compte toujours le plus grand nombre de conflits internes au monde. Selon le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 40 millions de personnes sur le continent ont été déplacées cette année seulement en raison de divers problèmes, principalement des conflits.

Sur ces quelque 40 millions de personnes, 77 % seraient déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Plus que toute autre chose, cette statistique peu flatteuse entache les efforts visant à réparer l'image de l'Afrique et à renforcer la démocratie.

Les statistiques les plus récentes publiées par l'OIM et le HCR montrent qu'au moins 15 pays africains sont en proie à des conflits internes qui ont poussé de nombreuses personnes à fuir leur foyer.

Le Soudan et la République démocratique du Congo comptent près de 15 millions de personnes cherchant refuge dans les pays voisins.

Le choc du Soudan

Bien que des affrontements et des attaques aient émaillé certaines régions d'Afrique depuis le début de l'année, c'est le 15 avril que le choc a été le plus rude.

Des combats acharnés entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide ont entraîné le déplacement immédiat de plus de 3,3 millions de personnes, y compris des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Le conflit est devenu l'un des plus longs et des plus meurtriers d'Afrique, le nombre de morts augmentant de jour en jour.

En décembre, les combats avaient fait quelque 12 000 morts et huit millions de sans-abri. Les multiples tentatives de médiation entre les parties belligérantes ont échoué. Des pourparlers sont en cours pour obtenir un cessez-le-feu durable.

Les malheurs de la RDC

La RDC, riche en minerais, se rend aux urnes le 20 décembre, alors que l'on craint une poursuite des violences, notamment dans l'est du pays, dont les analystes redoutent qu'elles n'interfèrent avec le processus électoral.

Jusqu'à présent, au moins 7,9 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays ou réfugiées dans les pays voisins.

Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la RDC a connu des hostilités persistantes. En 2022, une flambée de violence dans les provinces orientales de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu a exacerbé l'insécurité dans le pays, provoquant d'importants déplacements internes et des pertes de vies humaines considérables.

Plus de 100 groupes militants ont établi des camps dans ce vaste pays, luttant pour le contrôle des mines et des ressources naturelles. Les gouvernements précédents n'ont guère réussi à désarmer ces groupes.

Le fardeau de l'Éthiopie

Bien qu'elle figure toujours parmi les pays africains les plus touchés par les conflits, l'Éthiopie a récemment enregistré une baisse du nombre de personnes déplacées par ces déprédations.

Fin 2022, au moins 1,8 million de personnes avaient été déplacées en raison des luttes internes dans la région du Tigré.

Depuis, un cessez-le-feu a permis d'espérer un apaisement des tensions dans d'autres zones, comme la région d'Oromia, encourageant ainsi quelque 1,2 million d'Éthiopiens à rentrer chez eux. Toutefois, des rapports récents faisant état d'une reprise des combats dans le Tigré et la nécessité de disposer de davantage de données régionales ne permettent pas de se faire une idée précise de la situation.

La Somalie, le Nigeria, le Cameroun, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Mali, le Tchad et le Niger sont d'autres pays qui ont été confrontés à des conflits internes entraînant des déplacements massifs de population.

Lutte pour le pouvoir

Alors que les pays africains renouvellent leurs vœux de démocratie, le changement de gouvernement est l'une des questions les plus sensibles qui ont mis à l'épreuve l'essence même de la démocratie sur le continent.

Mais la nouvelle de la mutinerie des soldats dans les rues n'est plus aussi choquante que prévu.

Au cours des trois dernières années, au moins sept coups d'État ont eu lieu en Afrique de l'Ouest, le dernier en date étant le putsch du mois d'août au Gabon. Le dernier en date est le putsch du mois d'août au Gabon, qui a fait suite à un autre coup d'État au Niger un mois plus tôt.

Le président nigérien Mohamed Bazoum n'avait que deux ans de mandat lorsque les mutins ont frappé, mettant fin au premier transfert de pouvoir pacifique et démocratique du pays depuis son indépendance de la France.

Depuis, les dirigeants de la junte font la navette diplomatique pour tenter de se faire accepter par le monde. Jusqu'à présent, seuls les gouvernements des pays de la région dirigés par des militaires les ont accueillis.

Les autres prises de pouvoir militaires récentes sur le continent ont eu lieu au Burkina Faso en 2022, au Tchad, en Guinée et au Soudan en 2021, et au Mali en 2020.

Ces coups d'État ont contribué au bilan de l'Afrique en matière de conflits internes, même s'ils ont largement réussi à éviter les déplacements importants de population. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la plupart des coups d'État en Afrique de l'Ouest ont bénéficié du soutien des populations locales défavorisées.

Alors que le monde entre dans une nouvelle année, la démocratie ouverte en Afrique est plus que jamais nécessaire pour que les gens sachent que les dirigeants qu'ils élisent sont dignes de confiance.

Au moins 18 pays supplémentaires devraient organiser des élections en 2024. Mais cela réduira-t-il les conflits sur le continent ? La voix des citoyens sera-t-elle respectée et les dirigeants qu'ils élisent pourront-ils aller jusqu'au bout de leur mandat ?

Comme le dirait Bob Dylan, la réponse est dans le vent.