Par Milicent Akeyo

Le gouvernement britannique tente de faire passer une politique migratoire qui pourrait permettre l'expulsion de dizaines de milliers de demandeurs d'asile vers le Rwanda, malgré un arrêt de la Cour suprême déclarant ce plan illégal.

Les critiques se multiplient de la part des politiciens de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme, qui considèrent cette mesure comme une violation des droits de l'homme.

Mais le Premier ministre Rishi Sunak affirme que son administration souhaite réduire le nombre d'immigrés clandestins arrivant dans le pays. Il n'y a aucun moyen d'empêcher les gens de venir ici à moins d'avoir un moyen de dissuasion qui signifie qu'ils seront envoyés ailleurs.

C'est aussi simple que cela", a déclaré M. Sunak lors d'une présentation aux députés au début du mois. C'est notre moyen de dissuasion et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'inscrire dans les textes de loi et le rendre opérationnel", a-t-il promis.

Les députés britanniques ont approuvé le plan le 11 décembre, 313 d'entre eux ayant voté en faveur d'un projet de loi soutenant la politique, contre 269 qui s'y sont opposés.

Préoccupations en matière de sécurité

Cela s'est produit à peine une semaine après que le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé un nouveau traité chargeant le pays d'Afrique de l'Est d'accueillir les personnes devant être expulsées du Royaume-Uni, après que la Cour suprême a annulé l'accord initial.

Nous voulons nous assurer que les gens peuvent vivre dans la sécurité et la prospérité", a déclaré le ministre de l'intérieur James Cleverly lors de la signature de l'accord à Kigali.

Le traité s'appuiera sur le travail conjoint des deux pays et alignera l'attitude professionnelle positive du Rwanda sur le travail du Royaume-Uni pour s'assurer que nous brisons le modèle d'affaires de ces réseaux diaboliques de passeurs, a-t-il déclaré.

Le nouvel accord entre les deux pays et son approbation ultérieure par le Parlement britannique interviennent après que la Cour suprême du Royaume-Uni a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des personnes à expulser dans sa décision de novembre.

Mais le Rwanda affirme que les demandeurs d'asile peuvent être expulsés en toute sécurité, promettant de mettre en œuvre le traité avec le Royaume-Uni.

"Je tiens à réaffirmer que les personnes envoyées au Rwanda seront les bienvenues et qu'elles bénéficieront de la sécurité et du soutien dont elles ont besoin pour se construire une nouvelle vie", a déclaré le ministre rwandais des affaires étrangères, Vincent Birutsa.

L'ensemble du plan a été annoncé pour la première fois en avril 2022 par le Premier ministre de l'époque, Boris Johnson, après que la Grande-Bretagne et le Rwanda ont conclu un accord intitulé "Partenariat pour la migration et le développement économique entre le Royaume-Uni et le Rwanda".

Les obligations

Le gouvernement a déclaré que toute personne entrant en Grande-Bretagne après le 1er janvier 2022 serait expulsée dans le cadre de cette politique, insistant sur le fait que cette mesure dissuaderait les personnes arrivant par des "méthodes illégales, dangereuses ou inutiles".

Le programme quinquennal vise à permettre aux migrants irréguliers qui traversent la Manche sur de petites embarcations de 33 kilomètres d'être envoyés au Rwanda, où leur demande d'asile sera traitée et, si elle est acceptée, ils pourront rester.

La Grande-Bretagne espère réduire le nombre de demandeurs d'asile à moins de 100 000 par an, ce qui, selon le gouvernement, lui permettrait d'économiser des milliards de livres sterling. Rien qu'en 2022, il y a eu plus de 600 000 immigrations nettes, selon le gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni a déclaré que le traité nouvellement signé garantirait que le Rwanda n'expulse pas les demandeurs d'asile vers un pays où leur vie ou leur liberté serait menacée.

Alphonse Muleefu, maître de conférences à l'université du Rwanda, a déclaré à TRT Afrika : "Ce que l'accord apporte de nouveau, c'est qu'il crée des obligations contraignantes pour le Rwanda lorsqu'il reçoit ces demandeurs d'asile, ce qui n'était pas expressément stipulé (dans l'accord précédent)".

Le pays d'Afrique de l'Est "pourrait être tenu responsable en vertu du droit international pour avoir violé ces obligations", a ajouté l'universitaire. Le Rwanda a rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il n'est pas sûr pour les demandeurs d'asile. Ce n'est pas la première fois que le pays accueille des demandeurs d'asile.

Il accueille des migrants et des réfugiés depuis 1996. Le coût Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Rwanda accueillait plus de 135 000 réfugiés et demandeurs d'asile en septembre 2023, principalement en provenance de la République démocratique du Congo (RDC), du Burundi et de la Libye. Il a offert l'asile à certains réfugiés afghans, notamment des étudiants.

Le gouvernement britannique affirme que le système d'asile du pays coûte trois milliards de livres chaque année et que huit millions de livres sont dépensés chaque jour pour l'hébergement en hôtel des réfugiés et des demandeurs d'asile.

Le gouvernement souhaite réduire ces dépenses. Il a promis de prendre en charge les personnes qui seront expulsées vers le Rwanda, y compris leurs frais d'hébergement et de subsistance, pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Le Royaume-Uni a jusqu'à présent accordé au Rwanda 240 millions de livres sterling au titre de l'aide au développement économique, et 100 millions de livres sterling supplémentaires devraient être versés en 2024 et 2026 en deux tranches. Cette somme s'ajoute aux 170 000 livres sterling par demandeur d'asile que le gouvernement britannique prévoit de dépenser dans le cadre du nouvel accord.

Devenir apatride Les analystes estiment qu'avec la montée des sentiments anti-immigration en Europe, davantage de demandeurs d'asile pourraient devenir des boucs émissaires et qu'il sera difficile de trouver de meilleures solutions alternatives.

"Les statistiques montrent que 50 % des personnes qui demandent l'asile en Europe finissent par ne pas l'obtenir. Ils finissent donc par être rejetés", a déclaré M. Muleefu.

Les personnes dont la demande a été rejetée deviennent apatrides ou continuent de vivre dans des conditions inhumaines", a-t-il ajouté. Je pense que ce qui préoccupe les gens, c'est que le processus actuel d'entrée en Europe est très dangereux et qu'il profite aux activités criminelles", a-t-il déploré.

Dans le cadre du plan d'expulsion des demandeurs d'asile, les personnes expulsées doivent être hébergées dans un centre rénové à Kigali. Cet établissement de 50 chambres a accueilli des survivants du génocide rwandais de 1994.

Jusqu'à présent, aucun demandeur d'asile n'a été emmené du Royaume-Uni au Rwanda. Le premier avion d'expulsion devait décoller en juin 2022, mais il a été bloqué par des recours juridiques et le voyage a été annulé.

Pour l'instant, l'expulsion ne devrait pas commencer avant les prochaines élections au Royaume-Uni l'année prochaine, la question étant susceptible de figurer au premier plan de la campagne électorale.

Selon les experts, les implications politiques, juridiques, économiques et en matière de droits de l'homme de la politique d'asile entre le Royaume-Uni et le Rwanda pourraient être considérables. Le débat se poursuit.

