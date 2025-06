Plus de 400 corps ont été exhumés et plus de 600 personnes sont toujours portées disparues.

Au cœur de la luxuriante région côtière du Kenya et nichée dans le feuillage dense de la forêt de Shakahola, une saga de fanatisme et le choc de morts massives ont commencé à prendre forme en 2019. Au cours des quatre années suivantes, une tragédie d'une ampleur inimaginable s'est déroulée alors que des centaines d'adeptes du Good News International Ministries ont péri sous la direction prétendument malavisée d'un pasteur, Paul Nthenge Mackenzie.

Le Good News International Ministries, fondé par Mackenzie en 2003, promettait le salut et l'illumination spirituelle à ses adeptes. Le pasteur a usé de son charisme pour se constituer rapidement un groupe de fidèles, en particulier ceux qui cherchaient à échapper à la pauvreté et à la misère. Ses enseignements - un mélange de fondamentalisme et de prophéties apocalyptiques - ont trouvé un écho auprès de ceux qui cherchaient des réponses existentielles et un but dans la vie.

L'influence de Mackenzie s'est accrue au Kenya, tout comme son emprise sur ses disciples. Il leur a inculqué un sentiment de peur et de dépendance, les isolant progressivement du monde extérieur et renforçant sa position en tant que seule autorité.

Une vision tordue

Ses enseignements sont devenus de plus en plus radicaux, prophétisant une fin du monde imminente et la nécessité pour ses disciples de se préparer à leur ascension promise au ciel.

En 2019, Mackenzie a conduit un groupe d'adeptes au cœur de la forêt de Shakahola, affirmant qu'ils entreprenaient un voyage spirituel pour se préparer à la fin du monde. Il a mis en place un centre tentaculaire de 800 acres qui a attiré d'autres adeptes à travers le Kenya. Cependant, ce qui avait commencé comme un pèlerinage s'est rapidement transformé en un piège mortel.

Une tragédie en devenir

Selon les instructions de Mackenzie, ses disciples s'abstenaient de boire et de manger, pensant que cela les purifierait et les préparerait à leur ultime voyage. Beaucoup d'entre eux, y compris des enfants, succombent à la famine et à la déshydratation, leur vie étant abrégée sous le couvert d'une délivrance religieuse. Les corps ont été laissés en décomposition dans la forêt ou jetés dans des tombes creusées à la hâte.

L'horreur a été aggravée par les actions délibérées de Mackenzie et de ses associés : ils ont activement empêché leurs disciples de chercher de l'aide extérieure ou d'échapper aux conditions mortelles. Ils ont contrôlé l'accès à la nourriture et à l'eau, caché au monde la véritable ampleur de la tragédie et puni ceux qui remettaient en cause leur autorité.

Ce n'est qu'en avril 2023, lorsqu'un homme a demandé l'aide de la police pour retrouver sa femme et sa fille qui s'étaient rendues à Shakahola, que les autorités ont découvert la sinistre réalité. La découverte des charniers a provoqué une onde de choc au Kenya, entraînant une vaste opération de recherche et de sauvetage.

429 corps exhumés

L'ampleur de la tragédie s'est révélée au fur et à mesure que des centaines de corps étaient déterrés, révélant les conséquences dévastatrices des croyances tordues de Mackenzie. Acculé, le pasteur s'est rapidement livré à la police. Sa femme et 16 autres membres de la secte ont également été placés en détention. En mai, des accusations de terrorisme ont été portées contre Mackenzie.

Quatre mois plus tard, 429 corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola. Le 19 octobre, un rapport d'une commission sénatoriale kenyane a indiqué que "Voice in the Desert", une secte australienne, avait influencé Mackenzie et son groupe.

Le gouvernement se tourne vers l'avenir

Les poursuites judiciaires à l'encontre de Mackenzie et de ses associés sont en cours, et des accusations de meurtre, d'incitation au suicide et de cruauté envers les enfants sont portées contre eux. Il a été condamné à 18 mois de prison pour avoir exploité un studio et produit des films sans licence valide délivrée par le Kenya Film Classification Board.

Le gouvernement a lancé une enquête sur les activités de la secte de Mackenzie et a pris des mesures pour prévenir des incidents similaires en essayant de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la tragédie et en renforçant les réglementations régissant les groupes religieux. Des groupes de soutien ont été créés pour aider les survivants de Shakahola et leurs familles. Six cents personnes sont toujours portées disparues et 36 suspects sont actuellement en garde à vue.

Un rappel brutal

La tragédie qui a profondément marqué le Kenya a soulevé des questions sur l'extrémisme religieux, la manipulation des sectes et la vulnérabilité des communautés marginalisées. Elle est également considérée comme un rappel brutal des dangers de la foi aveugle et des conséquences dévastatrices d'un extrémisme religieux incontrôlé.

Rappelant les meurtres-suicides de masse de Jonestown aux États-Unis, orchestrés par Jim Jones, et le massacre de la secte ougandaise Kanungu, qui ont tous deux secoué le monde, Shakahola est un appel à la vigilance et un rappel de l'importance de la pensée critique et de l'ouverture d'esprit.