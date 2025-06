Par Charles Mgbolu

La vie à Gaza est une histoire déchirante, car de nombreuses personnes vivent dans des camps ouverts avec à peine assez de nourriture et d'eau à boire.

Israël a tué environ 20 000 Palestiniens depuis le 7 octobre. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants.

La nuit, la température est froide, mais à l'aube, les survivants se relèvent et tentent de passer la journée.

Ils se pressent autour des fourneaux en pierre pour cuisiner et cuire le pain. Ils en profitent également pour se réchauffer.

Les herbes sèches et les roseaux servent de combustible pour les feux, et la cuisson est lente, mais il n'y a pas d'autre choix car l'approvisionnement en carburant et en électricité a été coupé de la région par les Israéliens.

Il est de plus en plus difficile de trouver de la farine pour cuire le pain.

Les journalistes sur place indiquent que les camions d'aide alimentaire sont incapables d'atteindre la majeure partie du territoire palestinien bombardé et que la plupart des gens finissent par mendier leur pain.

Les gens discutent encore et, de temps en temps, un sourire se dessine sur le visage des enfants.

La faim a été utilisée comme une arme dans ce conflit, mais les Palestiniens continuent à faire preuve d'une grande résistance pour survivre.

