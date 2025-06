Par Firmain Eric Mbadinga

Les incinérateurs de déchets fabriqués à partir de matériaux locaux sont de plus en plus fréquents au Burkina Faso, où le défi de l'élimination des tonnes de déchets plastiques ne cesse de croître.

Le développement de ces incinérateurs est arrivé à point nommé, à un moment où le pays d'Afrique de l'Ouest disposait de moins d'incinérateurs pour traiter les piles de déchets plastiques et biomédicaux qui se sont accumulées à la suite de la pandémie du virus COVID-19.

L'utilisation à grande échelle de masques et d'autres accessoires de protection a fait du traitement des déchets une question prioritaire dans le pays.

Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé note que les déchets médicaux associés à la réponse à la pandémie de COVID-19 ont mis à rude épreuve les systèmes de gestion des déchets médicaux dans le monde entier" Il note également que les établissements de santé des pays les moins avancés ne sont pas équipés pour gérer les quantités de déchets existantes.

Les incinérateurs "Wanbzanga" et "Gwaba" ont été conçus par Jean Pierre Salifou Dondassé et ont depuis été approuvés par les autorités sanitaires pour leur caractère moins polluant et plus pratique.

Selon lui, la demande pour ces deux produits a augmenté à la suite de l'épidémie de COVID-19.

La conception

Mais l'intérêt de la famille Dondassé pour le traitement des déchets, en particulier des déchets biomédicaux, remonte à 2002.

C'est à cette époque que Jean Pierre Salifou a conçu le premier modèle d'incinérateur à simple combustion qu'il a baptisé "Gwaba", ce qui signifie grand feu dans la langue locale Joola.

Il a été construit avec du ciment, du fer, de l'argile et d'autres matériaux locaux et a été conçu pour traiter à la fois les déchets conventionnels et biomédicaux.

"Au début, ce n'était pas facile. Nous avons fait beaucoup de tentatives, parfois soldées par des échecs, mais nous avons persévéré", explique Serge Dondassé, le fils de JP Salifou Dondassé, décédé il y a quelques mois.

Dès son lancement, l'incinérateur a été plébiscité et a reçu de nombreux prix locaux.

Il a reçu le prix du Président du Burkina Faso au Forum de la recherche scientifique et de l'innovation technologique (FRSIT) et la médaille Thomas Sankara de l'innovation en Afrique, explique Serge Dondassé à TRT Afrika.

Son succès a inspiré la conception d'un deuxième modèle d'incinérateur en 2016, baptisé "Wanbzanga", qui signifie "mange tout" en mooré, une autre langue locale.

Il est plus grand et dispose de deux chambres de combustion, contrairement au premier modèle, et convient mieux aux grands établissements de santé, dont beaucoup ont passé commande.

"C'est une structure géante qui a été conçue grâce à la contribution des techniciens du domaine et de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Elle sert à détruire les déchets biomédicaux du centre de soins COVID-19 où nous l'avons installée", avait alors expliqué JP Salifou Dondassé aux journalistes.

Il ajoute : "Nous l'utilisons également pour détruire les déchets provenant d'autres établissements de santé de Bobo-Dioulasso. Il est entièrement fabriqué à partir de matériaux locaux."

Récompenses

Le deuxième modèle, lancé officiellement en 2016, a également remporté le prix du Président du Burkina Faso au Forum pour la recherche scientifique et l'innovation technologique (FRSIT) et la médaille Thomas Sankara pour l'innovation en Afrique.

Que ce soit à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso - la capitale économique du pays - les établissements de santé s'appuient sur les incinérateurs pour la gestion des déchets. Serge Dondassé, âgé d'une trentaine d'années, a repris la direction de l'entreprise après le décès de son père.

Il assure également le service après-vente. "Contrairement aux incinérateurs importés, les nôtres ne mettent pas trop de temps à être remis en service en cas de panne, car nous sommes sur place.

Et comme nos machines sont fabriquées avec des matériaux locaux, il est plus facile de les entretenir", explique Serge Dondassé. "À ce jour, les incinérateurs "Wanbzanga" et "Gwaba" ont été installés dans tout le pays.

Pour les grands, nous en avons installé plus de 15 et pour les petits, plus de 300 dans tous les coins du pays", explique Serge Dondassé.