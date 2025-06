Par Mazhun Idris

Le 19 novembre, l'équipe nationale de football du Soudan a marqué un seul but contre la République démocratique du Congo (RDC), et les citoyens soudanais, qui avaient été affectés par la guerre en cours, ont un instant mis de côté leur situation difficile pour célébrer la victoire.

La victoire du Soudan en éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 témoigne de la capacité du football à unir les peuples, même dans les moments de détresse. Le Soudan est en proie à des troubles depuis le 15 avril, date à laquelle l'armée et les forces paramilitaires ont commencé à s'affronter pour prendre le contrôle du pays.

Il en résulte des milliers de morts et le déplacement d'au moins sept millions de personnes. Le football a prouvé qu'il avait le pouvoir de faire taire les armes, même si ce n'est que pour une journée.

Pelé au Nigéria

Au Nigeria, par exemple, un cessez-le-feu de 48 heures a été observé en 1969 pour faciliter la tenue d'un match de football alors que le pays était en proie à une guerre civile. Marca rapporte que le 4 février 1969, au plus fort du conflit civil meurtrier connu sous le nom de guerre du Biafra, le grand Brésilien Pelé a mené le Santos FC à une victoire 2-1 contre le Middle-West Nigeria lors d'un match disputé dans la capitale commerciale Lagos.

Au cours de ce match d'exhibition, les parties belligérantes du Nigeria ont respecté et observé un cessez-le-feu. En termes modernes, Jos City, la capitale de l'État du Plateau, dans le centre-nord du Nigeria, est une ancienne ville minière où résident au moins 40 groupes ethniques.

Conflit ethno-religieux

Les habitants de Jos, qui sont un peu moins d'un million, appartiennent à différentes confessions religieuses. En 2001, un violent conflit ethno-religieux a frappé la ville. Des personnes qui avaient vécu pendant des années en tant que voisins et amis sont soudain devenues des rivaux acharnés.

Mais grâce au pouvoir des activités sportives, en particulier du football, les intérêts divergents de la ville de Jos s'harmonisent peu à peu.

Le tournoi de football Salama est une campagne annuelle de consolidation de la paix qui se déroule à Jos et qui a été lancée en 2016 par la Fondation Bege, une organisation à but non lucratif qui cherche à promouvoir la paix.

Guérir une communauté divisée

Kenneth Attah, chef d'équipe de l'organisation, explique à TRT Afrika que le tournoi, qui attire 16 équipes par compétition, forge l'unité entre les communautés de jeunes de la ville.

"Nous avons choisi le football parce que c'est un sport qui a prouvé qu'il pouvait unir tout le monde, quel que soit le milieu social ou économique. Il a le potentiel de guérir une communauté divisée", a-t-il déclaré.

Dans d'autres quartiers de la ville, Face of Peace Global, fondée en 2006, est une autre organisation qui utilise le football pour promouvoir la paix à Jos. Son dirigeant, Salis Muhammad, explique à TRT Afrika que le mantra de l'organisation est "football plus musique égale paix".

Véhicule de campagne pour la paix

"Les sommets et les conférences n'attirent guère les personnes impliquées dans des conflits violents, alors que le football et la musique le font", explique Salis.

Il ajoute que "l'étude des particularités de notre communauté" a permis à Face of Peace Global d'adopter le football comme vecteur de sa campagne de paix.

Attah, du tournoi de football de Salama, déclare : "Chaque fois que nous organisons un match, tout le monde au stade oublie ses différences. Les spectateurs et les joueurs font la fête et s'embrassent".

Pour Salis, les tournois de football lui permettent, ainsi qu'aux autres membres de l'organisation Face of Peace Global, de "rencontrer les gardiens de la communauté et les leaders de la jeunesse" afin de promouvoir la paix.

Des noms qui promeuvent la paix

Il explique que les équipes qui participent aux tournois organisés par l'ONG adoptent généralement des noms promouvant la paix, tels que "pardon", "réconciliation", "amour", "patience", entre autres.

Même longtemps après la tenue des tournois, les équipes continuent à s'entraîner ensemble ou à jouer les unes contre les autres, selon les organisations de l'initiative de paix. Salis a déclaré qu'environ 300 jeunes ont bénéficié du tournoi de football annuel au cours des trois dernières années.

Umar Shehu Tabako, ancien président du club de football Plateau United, explique à TRT Afrika que le football comble les divisions religieuses et ethniques parmi les jeunes de Jos.

La camaraderie après le couvre-feu "Il y a quelque temps, un couvre-feu a été imposé à Jos, mais après sa levée, j'ai été choqué de voir des joueurs de football de communautés rivales se rendre à un match amical et s'embrasser au lieu de se battre", raconte-t-il.

Le Nigeria est l'une des principales nations africaines de football, selon le classement de la FIFA.

C'est également l'un des plus grands marchés du football en Afrique en termes de nombre de supporters, compte tenu de sa population et de son goût pour le sport et les arts.

Les analystes estiment que le pouvoir du jeu, qui favorise la paix et l'unité, peut être davantage exploité dans le pays et au-delà.

