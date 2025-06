Voici quelques éléments clés sur le déroulement de l'élection.

QUE S'EST-IL PASSÉ JUSQU'À PRÉSENT ?

Le scrutin a commencé le 20 décembre comme prévu, mais certains bureaux de vote ont ouvert tardivement et d'autres n'ont pas ouvert du tout en raison de dysfonctionnements des machines, de violences et d'autres problèmes.

En raison de ces problèmes, les autorités ont décidé de prolonger le scrutin d'une deuxième journée dans les bureaux de vote qui n'avaient pas ouvert.

Cinq candidats de l'opposition ont déclaré que cette prolongation était illégale et ont demandé l'organisation d'un nouveau scrutin.

Le tumulte de la journée électorale a suivi une campagne marquée par la violence politique et les avertissements répétés de l'opposition quant à la transparence du scrutin.

COMMENT SE SONT DÉROULÉES LES ÉLECTIONS PRÉCÉDENTES ?

Les dernières élections au Congo, en 2018, ont également été chaotiques. Quelques jours avant le scrutin, les autorités ont reporté l'élection d'une semaine après qu'un incendie a détruit le matériel de vote.

Le président Felix Tshisekedi a été déclaré vainqueur une dizaine de jours après l'élection, mais l'opposition a dénoncé des fraudes.

Le second, Martin Fayulu, a fait appel, et la plus haute juridiction du Congo a confirmé la victoire de Tshisekedi plus tard dans le mois. Human Rights Watch a déclaré qu'au moins 10 personnes ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations post-électorales.

L'élection de 2018 a conduit à la première transition démocratique du Congo. Le pays a organisé des élections multipartites à deux reprises auparavant - en 2006 et 2011 - qui ont été remportées par l'ancien président Joseph Kabila, qui avait succédé à son père.

Lors de ces scrutins, les candidats de l'opposition avaient rejeté les résultats et les élections avaient été suivies d'affrontements meurtriers.

POURQUOI CETTE ÉLECTION EST-ELLE IMPORTANTE ?

La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une population de plus de 100 millions d'habitants.

Des dizaines de milices armées sont actives le long des frontières du Congo avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, où des millions de personnes ont péri dans les guerres régionales entre 1996 et 2003. Toute instabilité politique pourrait potentiellement aggraver ce conflit de longue durée.

Le Congo est également le plus grand producteur mondial de cobalt, un élément clé des batteries des voitures électriques et des téléphones portables, et l'un des principaux producteurs de diamants et de cuivre.

QU'EST-CE QUE LA SUITE ?

Les résultats provisoires complets de l'élection présidentielle ne sont pas attendus avant le 31 décembre, bien que la commission électorale ait déclaré qu'elle annoncerait les résultats de chaque bureau de vote au fur et à mesure qu'ils lui parviendraient.

Les candidats de l'opposition ont déjà signalé des problèmes liés au processus de vote. Dans le passé, des revendications concurrentes de victoire ont donné lieu à des affrontements violents.

La CENI n'a pas répondu aux appels des candidats de l'opposition en faveur d'un nouveau scrutin, mais elle a déclaré que la prolongation n'affectait pas la crédibilité du vote.

L'administration de Tshisekedi, qui brigue un second mandat, a rejeté les critiques concernant le scrutin et a qualifié les élections d'"inclusives, pacifiques et transparentes".