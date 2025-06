Par Mubarak Aliyu

Avec un accent particulier sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger, voici les trois principales tendances politiques et sécuritaires à surveiller dans la région du Sahel en 2024.

La CEDEAO et la coopération régionale

Alors que le coup d'État au Niger se déroulait, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a adopté une approche inhabituelle, menaçant d'envahir le Niger et de rétablir par la force le président évincé Mohammed Bazoum.

La division au sein de la CEDEAO a atteint un nouveau sommet lorsque le Mali et le Burkina Faso - deux pays dirigés par une junte - ont annoncé que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme un acte de guerre contre leur propre pays.

Cette déclaration a effectivement marqué la division de la CEDEAO entre les pays principalement côtiers et les trois pays enclavés du Sahel.

Cette division est devenue évidente lorsque, le 16 septembre, les chefs militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé la charte du Liptako-Gourma, qui a établi l'Alliance des États du Sahel (AES).

L'AES a été créée dans le but premier de favoriser les alliances économiques et sécuritaires entre les trois pays. Bien que le SEA soit centré sur la défense à court terme, les tensions entre les trois pays et la CEDEAO pourraient faire du SEA une force plus puissante au sein de l'ensemble du bloc, ce qui rendrait probablement plus difficiles les négociations en vue d'une transition démocratique.

En outre, les sanctions de la CEDEAO ont causé des difficultés considérables au Niger, avec des répercussions néfastes sur les communautés frontalières du Nigeria voisin.

Cette situation a paralysé une économie transfrontalière robuste le long de la vaste frontière entre le Nigeria et le Niger, perturbé les moyens de subsistance, aggravé les problèmes humanitaires et mis en péril d'importants projets d'infrastructure et de gaz susceptibles d'améliorer le commerce régional.

En effet, il est dans l'intérêt de la CEDEAO de trouver des solutions diplomatiques concrètes à la crise avec les pays de l'AES, compte tenu du rôle essentiel que ces derniers jouent dans la prévention de la propagation du terrorisme aux États côtiers de l'Afrique de l'Ouest.

Sentiments d'hostilité à l'égard de la France

L'une des principales tendances à surveiller en 2024 dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sera la manière dont les pays mettront en place des mesures pour éviter de nouveaux coups d'État militaires.

Des facteurs économiques, d'insécurité et des sentiments d'hostilité à l'égard de la France sont encore considérés comme des éléments déclencheurs de la série de coups d'État et de tentatives de coups d'État qui ont eu lieu dans la région au cours des trois dernières années.

Les récents sentiments anti-français dans la région sont également devenus des facteurs déterminants dans la réponse politique aux tendances sécuritaires à venir dans la région.

Les tentatives des pays occidentaux pour contrer l'influence croissante de la Russie au Sahel resteront un facteur majeur en termes de politique étrangère.

Face aux défis économiques liés à l'inflation mondiale et aux pénuries alimentaires, les officiers militaires de certains pays sont susceptibles d'exploiter les frustrations des populations locales pour organiser de nouveaux coups d'État.

Avec la poursuite des attaques des militants et de l'insécurité générale, la situation politique dans plusieurs pays pourrait rester fluide dans certains pays de la région.

La situation au Mali

Outre la lutte contre le terrorisme, le Mali a connu une résurgence du mouvement sécessionniste de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), qui est une coalition de rebelles essentiellement touaregs dans les régions du nord du pays.

Les combattants de la CMA ont lancé une rébellion en 2012, mais ont ensuite signé un accord de paix avec l'État en 2015.

Cependant, les tensions se sont ravivées après que les Nations Unies ont retiré leur mission de maintien de la paix, qui durait depuis dix ans, des villes clés du Mali en juin.

Le 14 novembre, l'armée malienne a annoncé qu'elle avait repris le contrôle de la ville stratégique de Kidal, dans la région de Kidal, aux combattants de la CMA, après trois jours de conflit intense. La reprise de la ville a marqué la dissolution effective de l'accord de paix, la ville de Kidal étant un bastion stratégique de la CMA.

En outre, le président de transition Assimi Goita a déclaré que les opérations de sécurité se poursuivaient.

L'insécurité et les efforts déployés pour y remédier sont susceptibles de jouer un rôle majeur dans le paysage du Mali et de plusieurs pays de la région en 2024.

Bien que 2024 semble généralement incertain pour la région du Sahel, les solutions diplomatiques, en particulier la coopération régionale, restent essentielles pour surmonter les défis politiques et sécuritaires de la région et, en fait, de l'ensemble du continent africain.

L'auteur, Mubarak Aliyu, est un analyste des risques politiques et sécuritaires spécialisé dans l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.