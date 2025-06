Par Charles Mgbolu

Deux films africains ont été nominés dans la catégorie des longs métrages documentaires de la 96e cérémonie des Oscars.

Les films "Four Daughters" du cinéaste tunisien primé Nadim Cheikhrouha et "The Mother of All Lies" de la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir ont passé avec succès l'épreuve des votes multiples pour arriver en finale.

L'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé jeudi en fin de journée les listes de présélection dans 10 catégories pour la 96e cérémonie des Oscars.

Ces catégories comprennent celles du long métrage documentaire, du court métrage documentaire, du long métrage international, du maquillage et de la coiffure, de la musique (musique originale), de la musique (chanson originale), du court métrage d'animation, du court métrage en prises de vues réelles, du son et des effets visuels.

Neuf des quinze films sélectionnés sont européens, trois viennent d'Asie, deux d'Afrique et un des Amériques.

Les films nominés pour le long métrage documentaire sont les suivants :

Arménie, "Amerikatsi"

Bhoutan, "The Monk and the Gun" (Le moine et le pistolet)

Danemark, "The Promised Land" (La terre promise)

Finlande, "Fallen Leaves" (Feuilles tombées)

France, "Le goût des choses"

Allemagne, "La salle des profs"

Islande, "Godland"

Italie, "Io Capitano"

Japon, "Perfect Days"

Mexique, "Totem"

Maroc, "La mère de tous les mensonges"

Espagne, "La société de la neige"

Tunisie, "Quatre filles"

Ukraine, "20 jours à Mariupol"

Royaume-Uni, "The Zone of Interest"

Le film nigérian "Mami Water" de C.J. Obasi, qui avait été le seul contenu sélectionné par le comité de la section officielle nigériane, a fait l'objet d'un fort engouement, mais il n'a pas été retenu.

Le vote pour les nominations aux Oscars commence le jeudi 11 janvier 2024 et se termine le mardi 16 janvier 2024.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre Hollywood Entertainment Complex à Los Angeles.