Alors que l'on parle d'une Super Ligue européenne (ESL), le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, et l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, ont déclaré qu'ils n'étaient pas favorables à ce projet.

"Nous restons dans la même position, nous aimons jouer la Ligue des champions et nous continuerons à le faire", a déclaré Arteta lors de la conférence de presse d'avant-match vendredi.

"Les conversations (avec les propriétaires) que nous avons eues étaient très claires après ce qui s'est passé il y a deux ans.

Je pense que le club a publié une déclaration très claire et transparente. Nous nous y tiendrons", a-t-il ajouté.

Le manager espagnol Arteta a souligné l'importance de prendre soin des supporters après s'être exprimé sur la controversée European Super League."Les supporters de football et la passion qu'ils apportent au jeu sont la raison pour laquelle ils sont la partie la plus importante du jeu", a-t-il déclaré.

Klopp a salué la position de Liverpool."Je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration. Mais je suis ravi que nous comprenions enfin que la FIFA, l'UEFA et d'autres organismes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent", a-t-il déclaré.

"À l'avenir, nous devrons parler de beaucoup de choses, et si nous nous contentons de faire ce qu'ils font, comme organiser plus de compétitions et jouer plus de matches, et que nous n'avons pas vraiment notre mot à dire, j'apprécie qu'ils soient un peu secoués", a ajouté l'entraîneur allemand lors d'une conférence de presse avant un match contre Arsenal.

Lire aussi :

Neymar Jr. manquera la Copa América 2024

La Cour européenne a jugé jeudi que les règles de la FIFA et de l'UEFA relatives à l'approbation préalable des compétitions de football interclubs, telles que la Super League en 2021, étaient contraires au droit de l'Union européenne.

La Super Ligue européenne était une compétition proposée entre 12 clubs de football européens (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Inter Milan, Juventus, Milan, Atletico Madrid, Barcelone et Real Madrid) en 2021.

La FIFA et l'UEFA se sont opposées au projet, menaçant d'imposer des sanctions aux clubs et aux joueurs qui décideraient d'y participer, et la plupart des clubs concernés ont rapidement pris leurs distances. La société de développement sportif A22, créée pour aider à la création de l'ESL, a fait de nouvelles propositions. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont déclaré qu'ils étaient toujours intéressés par l'ESL.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp