RDC

En République démocratique du Congo, environ 44 millions d’électeurs étaient attendus mercredi devant 75 400 bureaux de vote pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers municipaux.

Des violences ont été signalées dans plusieurs provinces à l’instar de la ville de Tshikapa où des électeurs se sont attaqués aux bureaux de vote pour protester contre la mauvaise organisation des scrutins.La commission nationale électorale indépendante (Ceni) a prolongé le vote d’une journée en raison des défis logistiques liés au déploiement tardif des kits électoraux.

Les résultats provinciaux devaient être publiés avant la fin de l’année et le nouveau président de la République élu investi le 24 janvier 2024.

Guinée

Le bilan de l'explosion et de l'incendie survenus dans la nuit de dimanche à lundi dans la zone portuaire de Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry, est passé de 14 à 18 morts, a indiqué le gouvernement guinéen dans un communiqué diffusé mardi.

Sur 212 personnes admises dans les structures sanitaires, 127 ont regagné leurs familles. 85 personnes sont toujours hospitalisées, dont quatre en soins intensifs, selon la même source.

Guinée-Bissau

Le Premier ministre bissau-guinéen Geraldo Martins a été limogé de son poste une semaine après sa reconduction par le président Umaro Sissoco Embalo.

Aucune raison n’a été avancée pour justifier cette décision. Geraldo Joao Martins avait été nommé chef du gouvernement en août 2023 suite à la victoire de la coalition d’opposition du parti PAIGC qui avait remporté la majorité absolue aux élections législatives.

Il avait été reconduit à son poste il y a plus d’une semaine après la dissolution du Parlement le 4 décembre par le président Embalo, mesure qui faisait suite à des affrontements armés trois jours plus tôt à Bissau entre des éléments de la Garde présidentielle et la garde nationale ; des éléments qualifiés par Embalo de '' tentative de coup d’État ''.

Niger

Les autorités militaires au pouvoir au Niger ont annoncé avoir obtenu la reconnaissance de la Commission des pouvoirs de l'Organisation des Nations unies (ONU).

L'annonce a été faite lundi soir dans une déclaration de la présidence nigérienne.Jusqu'à cette décision de l’instance onusienne, les autorités issues du coup d'État du 26 juillet ne pouvaient assister à aucune activité des Nations unies.

Ouganda

Au moins 10 personnes ont été tuées par des présumés éléments du groupe rebelle "Forces démocratiques alliées" (ADF) dans l'ouest de l'Ouganda.

Les rebelles ont attaqué le district de Kamwenge, tôt mardi matin, ont annoncé les Forces de défense du peuple ougandais, sans fournir d'autres détails.

Malgré les frappes aériennes et les opérations de sécurité menées conjointement par les armées ougandaise et congolaise, les ADF continuent de lancer des attaques meurtrières contre la population locale et les forces de sécurité à la frontière des deux pays.

