La Turquie est déterminée à empêcher l'émergence d'une "structure terroriste" le long de ses frontières méridionales, a réaffirmé le président Recep Tayyip Erdogan.

"Quel qu'en soit le prix, la Turquie ne permettra pas la présence d'une organisation terroriste dans le nord de l'Irak ou de la Syrie", a déclaré M. Erdogan lors d'un événement organisé samedi dans la métropole d'Istanbul.

Ces remarques ont été faites après que six soldats turcs ont été tués et un autre blessé lors d'une attaque menée par les terroristes du PKK/YPG près de la frontière nord de l'Iraq vendredi.

Les terroristes du PKK se cachent souvent de l'autre côté de la frontière, dans le nord de l'Irak, pour préparer des attaques terroristes en Turquie.

Exprimant ses condoléances pour la mort des soldats tués, M. Erdogan a annoncé que depuis l'attaque, 12 terroristes avaient été "neutralisés" dans une zone d'opération turque dans le nord de l'Irak, ainsi que dans le nord de la Syrie.

"Dans la zone de l'opération Claw et dans le nord de la Syrie, 12 terroristes au total ont été neutralisés jusqu'à présent", a déclaré M. Erdogan.

Les autorités turques utilisent le terme "neutraliser" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.