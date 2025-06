Par Fathiya Bayusuf

Le khanga, ou leso, est un tissu de coton de forme rectangulaire, imprimé en différentes couleurs et orné de proverbes et de dictons swahili dans sa partie inférieure, afin de transmettre des messages sociaux.

Plus qu'un simple vêtement, il s'agit d'une forme d'art qui symbolise la culture et la beauté, en particulier chez les femmes de la côte est de l'Afrique.

Habituellement porté par paire, le leso se drape autour de la taille tandis que la seconde pièce couvre la tête, présentant ainsi une image d'identité culturelle et de respect, que ce soit à la maison ou lors de diverses cérémonies.

Pour les femmes, le leso est un symbole d'honneur et d'amour de la part de leur mari. Accumuler de nombreux morceaux de leso signifie plus qu'une simple mise en valeur de la beauté, c'est l'expression de l'attention et de l'affection au sein du mariage.

"Le leso s'apparente à un ornement pour une femme swahilie. Chaque fois qu'elle l'orne, elle accède à un niveau de signification et de beauté. Il ne s'agit pas seulement d'un vêtement historique porté par nos aînés, en particulier le style Kisutu, qui était populaire lors d'événements tels que les mariages ou les festivals culturels", note Mme Amira Msellem, chercheuse spécialisée dans les traditions et les cultures swahilies à Mombasa.

Les racines du 19e siècle

L'histoire du leso remonterait au XIXe siècle, notamment dans les îles de Zanzibar, Pemba et Mombasa. Au fil du temps, il a gagné en popularité parmi les communautés côtières, ce qui a conduit à l'émergence de différents styles d'embellissement.

Les premiers motifs présentaient des taches blanches et noires, rappelant les couleurs d'un oiseau sauvage appelé kanga. C'est à partir de là que le nom "kanga" a gagné en popularité et en affection auprès de la population.

"Les premiers khangas n'avaient que des taches blanches et noires, sans aucune écriture. Mais au fil du temps, ils ont été enrichis de divers motifs", explique Imran Abdul Haq, un créateur de leso du magasin Abdullah.

Au fil des ans, les styles de leso ont évolué, incorporant une utilisation créative des couleurs, des fleurs et des images intrigantes telles que des plantes et des animaux.

Au début du 21e siècle, des écrits, des proverbes et des dictons swahili ont été ajoutés aux leso, ce qui serait dû à un entrepreneur renommé, Kaderdina Haji Isaack, également connu sous le nom d'Abdulla, le fondateur du commerce de leso à Mombasa.

Imran Abdul Haq, concepteur de leso dans le magasin d'Abdullah, décrit comment son grand-père a réussi à distinguer ses produits et à créer une marque appelée "Mali ya Abdulla".

"C'est Mzee Abdulla qui a ajouté des écritures en swahili au style leso et les habitants de Mombasa ont adoré. Les femmes swahilies ont commencé à envoyer des messages par le biais des écritures sur les khangas qu'elles portaient. C'est ainsi que nous avons étendu son activité de khanga à un grand magasin vendant divers produits africains comme le kaniki, le vikoi, le vitenge et d'autres", explique Imran.

À l'origine, les écrits sur le leso, bien qu'en swahili, étaient rédigés en caractères arabes, puis en caractères romains, à mesure que l'utilisation des khangas se répandait dans toute l'Afrique de l'Est, à partir des populations côtières.

Cependant, il existe une distinction entre le leso kenyan et le leso tanzanien. Imran insiste sur ce point : "Nos khangas de Mombasa sont connus pour leur largeur, leur poids et leur qualité supérieure, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes les apprécient."

Le khanga n'est pas seulement un vêtement de mode, il fait partie intégrante de la culture swahilie et est utilisé comme moyen de communication. Les écrits qui y sont inscrits servent à exprimer l'amour, la gratitude ou même des sentiments de désaccord.

"Les femmes swahilies préfèrent utiliser leso pour transmettre des messages. Lorsqu'elles achètent un leso, elles choisissent les inscriptions en fonction du message qu'elles veulent communiquer. Par exemple, les khangas portées par les nouvelles mères peuvent porter un message de félicitations comme 'Bienvenue, invité' ou 'Merci, maman, pour ton éducation'", explique Amira.

Selon Amira, dans le passé, le leso servait également à indiquer le passage d'une fille à l'âge adulte.

"Le leso a servi de ressource pour les femmes car il était coutumier pour une femme de posséder de nombreux morceaux de leso. Les femmes possédaient des leso comme moyen d'épargne pour surmonter les difficultés financières en les vendant".

"Le leso servait également à la communication entre les époux, car les femmes avaient parfois du mal à s'adresser directement à leur mari. La femme pliait donc le leso selon différents motifs pour transmettre un message à son mari", ajoute-t-elle.

Certains leso sont utilisés lors des cérémonies de mariage, des célébrations de grossesse, des cérémonies de circoncision ou même des funérailles. Les femmes utilisent également le leso pour porter les bébés et pour prier.

"Le leso est très important pour une femme ; c'est un vêtement modeste qui est largement utilisé pour les prières, les tâches ménagères ou même pour porter les bébés sur le dos. Le Leso est un élément essentiel de la vie des personnes parlant le swahili, de la naissance à la mort".

"Lorsqu'une femme accouche, elle doit porter le leso pendant 40 jours. Ils étaient également utilisés pour l'éducation des enfants et même comme porte-bébé, attachés sous le lit. Le leso est également offert en cadeau à une femme qui a accouché ou à une jeune mariée", souligne Amira.

Malgré l'évolution du temps, le leso reste un élément essentiel de l'identité africaine.

Aujourd'hui, les khangas sont cousus comme des vêtements traditionnels, utilisés comme décorations lors des cérémonies de mariage et d'autres événements culturels. Le leso a également été intégré dans les tendances de la mode internationale.

Certaines femmes conservent la tradition du port du leso comme un moyen de préserver leur héritage.

"J'utilise toujours leso à la maison parce que cela fait partie de l'identité d'une femme africaine. Je les achète en tenant compte du message pour les offrir à diverses occasions telles que les anniversaires, les mariages ou même à mes parents", explique Kavira Neema, une citoyenne congolaise vivant à Mombasa.

Je conseillerais à mes consœurs de ne pas cesser de porter le leso, car porter le leso, c'est célébrer et respecter notre héritage", conclut Kavira Neema.