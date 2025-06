Des dizaines d'activistes tunisiens ont organisé une manifestation dans la capitale, Tunis, en solidarité avec les femmes et les enfants de Gaza, sur fond de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.

La manifestation a été organisée à l'initiative de l'Association des Femmes pour la Palestine en Tunisie (indépendante). Les manifestants ont brandi des pancartes montrant des cadavres d'enfants de Gaza recouverts de drapeaux palestiniens.

En marge de cette manifestation Fayza Shakandali, présidente de l’Association des Femmes pour la Palestine, a déclaré que cette action vise à attirer l’attention du monde sur le fait que 70% des morts à Gaza sont des femmes et des enfants.

"Ce qui se passe n'est pas anodin. L'entité sioniste tue délibérément des enfants et attaque les écoles et les maisons, qui sont les endroits où se trouvent les enfants et les femmes. Il s'agit d'un processus délibéré visant à anéantir le peuple palestinien, en tuant un enfant ou une femme, c'est en fait l'avenir de la Palestine qu'on tue. Les femmes sont la vie, et elles sont les plus grandes partisanes de la résistance. L'occupation israélienne veut exterminer le peuple palestinien, et par conséquent il n'y aura plus de droits des palestiniens", a déclaré Shakandali au micro d'Anadolu.

Shakandali a également appelé "à mettre fin à ces massacres qui sont en train d'être commises contre le peuple palestinien".

Elle a souligné que "c'est une honte pour l'humanité qu'un peuple entier soit exterminé simplement pour avoir défendu son droit à la vie, à la terre et à l'existence".

Shakandali a souligné la nécessité "d'arrêter cette effusion de sang à Gaza et dans toute la Palestine".

Elle a estimé que "la résistance palestinienne ne combat pas seulement Israël, mais aussi le monde occidental et européen".

Depuis des semaines, syndicats, partis, organisations et militants indépendants en Tunisie organisent des manifestations en soutien à la résistance palestinienne.

Depuis le 7 octobre dernier, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, qui a fait jusqu'à samedi soir « 20 258 morts et 53 688 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes », des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.

