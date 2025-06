Les forces de sécurité turques ont "neutralisé" 16 terroristes dans le nord de l'Irak, a déclaré le ministère de la défense nationale, après que 12 soldats turcs ont été tués au cours de deux jours d'attaques terroristes.

Les terroristes ont été "neutralisés" dans la région de l'opération Claw-Lock, selon un communiqué du ministère publié samedi, ce qui implique que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

L'affiliation des terroristes n'a pas été précisée, mais le groupe terroriste PKK est connu pour être actif dans la région. Les terroristes du PKK se cachent souvent de l'autre côté de la frontière, dans le nord de l'Irak, pour préparer des attaques terroristes en Turquie.

Dans un communiqué ultérieur, le ministère a déclaré qu'une opération aérienne avait été menée à 19h00 GMT (22h00 heure locale) sur des cibles terroristes dans le nord de l'Irak et de la Syrie, et qu'un total de 29 cibles, y compris des grottes, des abris et des entrepôts utilisés par les terroristes, avaient été détruites.

Les cibles ont été détectées comme contenant des terroristes responsables des attaques, y compris des membres importants, et de nombreux terroristes ont été neutralisés, a ajouté le ministère.

Le ministère a souligné que l'opération a été menée conformément au droit de légitime défense de la Turquie, qui découle de l'article 51 de l'ONU, et que toutes les précautions ont été prises pour garantir que les civils innocents, les éléments amis, les biens historiques et culturels et le patrimoine culturel de la Turquie ne soient pas touchés par les attaques.

Le ministre de la défense nationale, Yasar Guler, a dirigé et géré les opérations aériennes depuis le centre d'opérations de l'armée de l'air qui a détruit les cibles.

Il a félicité les pilotes qui ont réussi à atteindre les cibles, ainsi que les hauts gradés des forces armées turques. Plus de 40 000 personnes tuées en 35 ans de campagne de terreur contre la Turquie Vendredi, six soldats turcs ont été tués et un autre blessé lors d'une attaque menée par des terroristes dans le nord de l'Irak.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a exprimé ses condoléances pour le meurtre des soldats et a déclaré samedi que son pays empêcherait l'émergence d'une "structure terroriste" le long de ses frontières méridionales.

La directrice de la communication de la Turquie, Fahrettin Altun, a également déclaré que le pays continuerait à lutter contre "toutes les formes de terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières avec détermination et courage".

"Il ne faut pas oublier qu'aucune attaque perfide ne pourra ébranler l'unité et la solidarité de la Turquie, et que les sombres plans des terroristes et de leurs protecteurs ne pourront pas venir à bout de la volonté et de la détermination de notre pays", a-t-il déclaré.

La Turquie a lancé l'opération Claw-Lock l'année dernière, en avril, pour cibler les repaires du groupe terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

