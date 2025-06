Par Hamisi Iddi Hamisi

Dans le but de promouvoir l'économie du pays à travers ses ressources, la République Démocratique du Congo (RDC) a inauguré les bâtiments d'un centre financier dans sa ville de Kinshasa le 19 décembre 2023.

Le Centre Financier de Kinshasa est un centre financier stratégique situé dans le quartier de la Gombe à Kinshasa, dans l'ouest de la RDC.

La construction d'un total de 11 bâtiments sur une surface de 165 000 mètres carrés, qui a débuté en février 2022, s'est achevée en décembre 2023. Cette grande superficie fait de ce centre le plus grand centre financier du pays.

Les ingénieurs turcs construisent en peu de temps

La conception et la construction de ces bâtiments modernes ont été réalisées par la société de construction turque Milvest, une filiale de Miller Holding.

Depuis la pose de la première pierre en juin 2022, cela fait environ un an et demi que les ingénieurs turcs ont achevé ce projet majeur dans le pays. Au total, 3000 ouvriers, dont 1500 Congolais et 1500 Turcs, ont travaillé sur cette construction.

Un rêve de Tshisekedi devenu réalité

Si l'un des rêves du président Félix Tshisekedi était de transformer le visage la RDC et de la placer dans une position unique non seulement en Afrique mais aussi dans le monde, il a été réalisé après l'ouverture du centre financier.

Sa construction a coûté à la RDC environ 290 dollars américains. Le centre financier va employer 5 000 personnes, selon le gouvernement congolais.

Que contient ce centre financier ?

Ce centre comprend des institutions importantes telles que le Ministère des Finances et du Budget, la Direction Générale, l'Auditeur Général des Finances, le Secrétariat Central des Finances et la Banque de Développement. En général, il y a 9 institutions liées au ministère des finances.

Il est géré par l'organisation commerciale du Fonds d'investissement, propriété de l'État, qui gère des biens immobiliers tels que des centres financiers et des centres de congrès.

Un immeuble de bureaux professionnels de 19 étages est le plus haut, dans cette zone il y a aussi un complexe hôtelier qui est un investissement privé de la société Milvest.

L'une des caractéristiques uniques de ce centre est qu'il dispose d'un centre de congrès moderne pouvant accueillir 3 000 personnes en même temps, ce qui en fait l'un des plus grands centres de congrès d'Afrique. En outre, il existe également des salles privées pour les petites réunions qui peuvent généralement accueillir jusqu'à 10 000 personnes.

Pour les clients d'affaires, le centre dispose d'un hôtel de 240 chambres et d'un parking de 1100 places.

Bonnes relations entre la Turquie et la RDC

En février 2022, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a visité la RDC dans le cadre des relations bilatérales entre la Turquie et la RDC.

Au cours de sa visite, Erdogan a signé plusieurs accords sur la sécurité, la défense et l'infrastructure avec le pays. L'un des bénéficiaires de ces accords est la société turque Milvest, qui a décroché ce marché à hauteur de 290 millions de dollars pour construction du centre financier de Kinshasa.

Selon les termes du contrat conclu entre la RDC et la Turquie, toutes les infrastructures de haute qualité construites par Milvest seront la propriété de la RDC après 49 ans de direction de la société.

Le président de Miller Holding, Turhan Mildon, a déclaré à TRT Afrika que lors de la mise en œuvre de ce projet, l'un des plus grands défis qu'ils ont rencontrés était les problèmes logistiques.

"Nous avons fait une enquête préalable, nous nous sommes bien organisés, et il y a des matériaux dont nous avions besoin au lieu de les expédier depuis la Turquie, mais nous avons investi dans des usines ici et nous les avons produits ici en RDC", a déclaré Mildon.

Plus de 1500 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture, les Congolais n'ayant pas caché leur satisfaction après avoir découvert cette infrastructure.

Outre les citoyens congolais, des Turcs et des hommes d'affaires étrangers vivant en RDC sont venus assister à cette inauguration qui s'est déroulée quelques heures avant les élections générales du 20 décembre en RDC.