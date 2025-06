"La suspension des autorisations d'utilisation de drones en République centrafricaine suscite des préoccupations quant à la sécurité et à la réglementation", a déclaré Rameaux-Claude Bireau, ministre centrafricain de la Défense dans une note circulaire émis le 21 décembre 2023.

M. Bireau rappelle que ces "règles en vigueur concernent l’utilisation de drones dans tout le territoire du pays".

Cette mesure fait suite à une attaque par des drones sur les positions conjointes des forces de défense et de sécurité centrafricaines ainsi que de leurs alliés. Conscientes de cette menace croissante, les autorités ont décidé d'agir rapidement pour renforcer la sécurité et protéger leur territoire.

"Toutes demandes d'autorisation d'utilisation de drone doivent être adressées au ministère de la Défense Nationale et de la Reconstruction de l'Armée sept jours avant le début des opérations", a ajouté le ministre.

La suspension temporaire vise à réaffirmer l'autorité du gouvernement et à réviser les procédures d'autorisation pour garantir un usage responsable et sécurisé des drones. Les mesures supplémentaires pourraient inclure une formation obligatoire pour tous les opérateurs certifiés, ainsi qu'un renforcement des contrôles aux frontières pour prévenir toute importation illégale ou utilisation abusive de cette technologie.

"Nonobstant ce qui précède et faisant suite à l'attaque par drones sur les positions conjointes des Forces de Défense et de Sécurité et leurs alliés, les mesures de contrôle des drones ainsi que des vols aériens de nuit du territoire centrafricain, sont renforcées" et "à compter de la présente note, toutes les autorisations d'utilisation de drone antérieurement délivrées, sont suspendues", a réitéré le ministre centrafricain de la Défense.

"Tous les vols de drones non enregistrés ou effectuant des vols non autorisés seront systématiquement abattus" et "tous les vols aériens de nuit en dessous de FL60 sont interdits", conclu le ministre Bireau.

