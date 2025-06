"Les deux dirigeants étaient en Sierra Leone pour poursuivre les conversations sur les stratégies visant à défendre l'intégrité constitutionnelle dans toute la sous-région. Les récents événements liés à une tentative de coup d'État avortée le 26 novembre 2023 ont été au cœur des débats. Des enquêtes sont actuellement en cours pour faire toute la lumière sur cet épisode troublant", a déclaré la présidence sierra léonaise.

Cette réunion historique a eu lieu le 23 décembre 2023 dernier, alors que le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a accueilli ses homologues ghanéen et sénégalais dans la capitale sierra léonaise.

Ces discussions se sont focalisés sur les changements de gouvernement anticonstitutionnels dans le cadre des efforts visant à soutenir les actions de la CEDEAO pour préserver et renforcer la démocratie en Sierra Leone.

Cette rencontre du samedi dernier, a eu la participation des Présidents du Ghana et du Sénégal, Nana Akufo-Addo et Macky Sall respectivement au palais présidentiel de Freetown mais aussi la présence également du président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, qui a souligné l'importance accordée à ces discussions.

"Ces chefs d'État ont aussi abordé des questions cruciales relatives à la mission de sécurité de la CEDEAO en Sierra Leone ainsi que le rôle important joué par le Président Bio en tant qu'émissaire spécial chargé par la CEDEAO concernant la situation politique au Niger", a relevé Freetown.

Cette rencontre témoigne d'une solidarité régionale forte face aux menaces pesant sur l'ordre constitutionnel dans cette partie du continent africain. Elle met également en lumière l'engagement collectif des dirigeants ouest-africains en faveur d'une démocratie durable et pacifique dans leurs pays respectifs.

La coopération entre ces nations est un exemple concret des efforts continus déployés par les États membres de la CEDEAO pour promouvoir une gouvernance démocratique stable et résiliente dans toute l'Afrique de l’ouest.

Pour rappel, la CEDEAO est une des communautés économiques régionales en Afrique, qui a sa base à Abuja au Nigeria, une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Cette structure est destinée à coordonner les actions des pays d'Afrique de l'Ouest. Son but est de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine.

