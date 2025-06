Par Coletta Wanjohi

Un enfant s'amuse à sauter par-dessus un égout débordant d'eaux usées, accompagné par la voix alarmée d'une femme qui lui crie de faire attention. Sa voix se noie dans le vacarme causé par un haut-parleur situé à proximité.

Il s'agit d'un homme qui invite le public à participer à une campagne communautaire. "Twendeni, twendeni", crie-t-il. En kiswahili, cela signifie "allons-y, allons-y".

Mose Wanja, l'organisateur communautaire de Mathare Social Justice, conduit les jeunes vers la rivière Nairobi qui coule le long du quartier informel. La rivière, principale source d'eau pour ce quartier grouillant, a besoin d'être nettoyée.

Les petits exploitants agricoles de ce village de plus de 200 000 habitants utilisent l'eau de la rivière pour irriguer leurs potagers. Wanja et ses collègues mènent ce qu'ils appellent une "campagne de justice écologique" pour rendre les bidonvilles respectueux du climat.

"Nous pensons que Mathare a le potentiel pour devenir un quartier officiel. Nous n'avons pas d'arbres dans le quartier, alors nous avons pensé à verdir Mathare et à l'embellir", explique Wanja à TRT Afrika.

Ces jeunes de Mathare ont lancé le projet en 2014, débroussaillant la zone près de la rivière pour y planter des arbres et créer un espace de jeu pour les enfants.

"Les arbres sont des choses exceptionnelles, c'est thérapeutique d'être quelque part où il y a des arbres", explique Wanja.

"Il s'agissait auparavant d'une décharge. Nous l'avons récupéré pour la communauté et l'avons baptisé Mathare Community Park. Vous pouvez voir que c'est maintenant un espace sûr pour les jeunes."

Le parc continue de prendre forme. La zone est débarrassée des ordures et des balançoires fabriquées localement ont été installées pour que les enfants puissent y passer du bon temps.

Les jeunes de Mathare ont pris les choses en main pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Le mouvement s'étend

De l'autre côté de la frontière ougandaise, un homme surnommé "Tree General" par les enfants de son quartier se prépare à un événement annuel qu'il a institué pour sensibiliser à l'environnement.

Joseph Masembe, un activiste, accueille principalement des enfants lors de son festival vert, où ils apprennent l'importance de planter des arbres.

Son initiative, "Little Hands Go Green", est très appréciée des enfants, qui passent la journée à jouer et à danser avant de rentrer chez eux avec des plants gratuits d'arbres fruitiers.

"J'ai lancé ce projet simple en 2012 avec l'idée et la conviction que je pouvais faire en sorte que chaque enfant ougandais plante et possède au moins un arbre fruitier", explique Masembe à TRT Afrika.

"L'accent mis sur les arbres fruitiers est dû à leur valeur nutritionnelle. Dans l'ancienne culture africaine, il est rare de voir quelqu'un couper un arbre fruitier, et nous voulons ramener cela en encourageant les enfants à aimer les arbres."

Onze ans après le lancement de la campagne, Masembe l'a étendue aux écoles primaires de tout le pays.

"L'idée de la conservation repose sur les enfants, car ce sont eux qui détermineront l'avenir bien après la disparition de nombre d'entre nous", explique-t-il.

Déclaration de Nairobi

Wanja et Masembe font partie d'un groupe d'activistes engagés qui plaident pour que les dirigeants africains respectent les engagements pris lors du tout premier sommet africain sur le climat, qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, du 4 au 6 septembre 2023.

Le sommet a abouti à une déclaration selon laquelle le monde doit faire beaucoup plus pour se remettre sur la bonne voie et maintenir le réchauffement climatique dans la limite de 1,5 °C convenue à Paris en 2015.

Un autre engagement essentiel est que les émissions mondiales doivent être réduites de 43 % au cours de cette décennie.

Le sommet a noté que, bien que le continent dispose d'environ 40 % des ressources mondiales en énergies renouvelables, seuls 60 milliards de dollars, soit 2 % des 3 000 milliards de dollars d'investissements dans les énergies renouvelables au cours de la dernière décennie, sont allés à l'Afrique.

"Nous appelons les dirigeants mondiaux à reconnaître que la décarbonisation de l'économie mondiale est une occasion de contribuer à l'égalité et à la prospérité partagée", peut-on lire dans la déclaration de Nairobi.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp