Par Fathiya Bayusuf

TRT Afrika, Mombasa

Zubeda Shaaban Maloba est une sensation artistique de la vibrante ville côtière de Mombasa au Kenya.

Cette jeune fille de 16 ans transforme son amour pour son pays en paysages et en portraits d'animaux à couper le souffle.

Le voyage de Zubeda dans le monde de l'art a commencé alors qu'elle n'avait que 6 ans, avec des croquis sur les murs et le papier de la maison familiale.

"Je trouve du plaisir à dessiner et à explorer diverses formes d'art. Cette passion a commencé dès mon plus jeune âge, elle ne date pas d'hier. C'est avec le soutien de ma mère que j'ai vraiment pris conscience de mes capacités artistiques", explique Zubeda à TRT Afrika.

La mère de Zubeda, Swalha Omar, a été l'une des premières à remarquer le talent de sa fille.

"Zubeda est née avec le don du dessin, s'exprimant à travers les murs et les petits bouts de papier. Ce sont ses camarades de classe qui ont vu qu'elle pouvait devenir une artiste remarquable. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment reconnu son don extraordinaire", explique Swalha à TRT Afrika.

Mes défis

La fermeture sans précédent des écoles lors de la pandémie de COVID-19 en 2020 a marqué un tournant pour Zubeda.

S'adonnant à l'art sans réserve, elle s'est consacrée à l'amélioration de ses compétences et a créé une pléthore d'œuvres d'art, qu'elle a présentées sur la toile numérique d'Instagram. C'est ainsi que son "talent" s'est transformé en une entreprise artistique naissante.

"Pendant la pandémie de corona, sans école ni madrasa (école islamique), je me suis plongée dans le dessin sur papier et j'ai perfectionné mes compétences grâce aux médias sociaux. C'est ainsi que j'ai créé mon propre petit carnet de dessins. Plus tard, j'ai investi dans du matériel de coloriage populaire comme la toile, ce qui a permis à mon parcours artistique de s'épanouir", raconte Zubeda.

L'équilibre délicat entre l'école, la madrasa et ses activités artistiques n'a pas été facile à trouver. Mais la passion de Zubeda ne s'est pas démentie.

Au-delà du dessin, elle s'est découvert un amour pour le travail des perles, fabriquant d'exquis bracelets qui non seulement ornent les poignets, mais apportent un soutien économique à sa famille.

Les œuvres d'art de Zubeda sont devenues une source de revenus, permettant de subvenir aux besoins du foyer et de contribuer à l'éducation de son jeune frère ou de sa jeune sœur.

Les succès de l'adolescente se sont accompagnés de nombreux défis qu'elle a reconnus et qu'elle s'est efforcée de surmonter.

"Mon parcours n'a pas été facile. J'ai connu des moments de découragement, me demandant si mes peintures trouveraient un jour un foyer. Les problèmes d'accès aux fournitures artistiques ont constitué des obstacles supplémentaires", a déclaré Zubeda.

Un talent exceptionnel

Sur les scènes artistiques animées de Nairobi et de Mombasa, Zubeda a présenté ses œuvres captivantes dans diverses expositions, suscitant l'attention et l'admiration d'un public varié.

Zubeda est désormais encadrée par le Centre d'art Africa Nomad. Benjamin Livoi s'est porté volontaire pour l'encadrer au centre après avoir été captivé par ses œuvres. Il qualifie son talent d'exceptionnel.

"Les prouesses artistiques de Zubeda sont exceptionnelles, surtout si l'on considère son âge. Si l'on compare ses dessins à ceux de ses camarades, on constate qu'elle a une longueur d'avance. Dans notre centre d'art, nous visons à affiner son talent et à la guider vers une reconnaissance internationale. Nous prévoyons de l'impliquer dans nos projets pendant ses pauses, ce qui lui permettra de transmettre ses compétences à de jeunes artistes en herbe", a déclaré Benjamin Livoi.

"Après avoir terminé mes études, j'aspire à devenir architecte, tout en restant fidèle à l'essence de l'art", conclut Zubeda.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp