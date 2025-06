"L'Etat-major Général des Armées (EGMA) a annoncé, ce lundi 25 décembre 2023, qu'une attaque terroriste complexe a visé le camp FAMA de Mourdiah, dans la région de Nara. Les appuis aériens ont été déployés en soutien aux forces terrestres engagées. Les évaluations sont en cours", ont déclaré les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans un communiqué parvenu à TRT Afrika.

Les FAMa poursuivent en soulignant que les vecteurs aériens, combinés aux forces terrestres engagées, "ont permis de foudroyer avec précision neutralisant ainsi plusieurs des terroristes qui ont attaqué le camp FAMa de Mourdiah dans la Région de Nara".

Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, aux violences des groupes proclamés d'autodéfense et au banditisme.

Le nord en particulier est en proie depuis août à une intensification des confrontations militaires.

La crise sécuritaire dans ce pays dirigé par les militaires au pouvoir depuis 2020 s'est propagée au centre ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisins, deux pays également aux mains de régimes militaires depuis des coups d'Etat respectivement en 2022 et 2023.

"L’état-major General des armées appelle la population au calme et affirme que les FAMa restent engagées dans la poursuite de leur mission de défense de l’intégrité territoriale et de protection de personnes et des biens" rassure le communiqué de l’armée malienne.

