Par Firmain Eric Mbadinga

Les tubercules font partie intégrante des choix alimentaires depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, ce qui leur confère une grande polyvalence et suscite une recherche constante de nouvelles variétés améliorées.

Au Burkina Faso, des chercheurs ont réussi, après de nombreuses années de travail en laboratoire, à cultiver une nouvelle variété de patate douce qui ne se contente pas d'apporter de la nouveauté au palais humain.

Selon les chercheurs, cette patate douce à chair orange contient plus de nutriments que la variante traditionnelle, ne nécessite que trois mois de maturation et ne présente aucun risque connu pour la santé.

La nouvelle variété de tubercule a été présentée à l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso en novembre dernier comme l'une des solutions potentielles à ce que beaucoup craignent être une crise alimentaire imminente.

"Bien que le rendement à l'hectare de la patate douce à chair orange reste à estimer, elle représente une alternative à l'indisponibilité du blé dans un contexte de crise internationale en développement", a déclaré le Dr Koussao Somé, chef de l'équipe de recherche, aux responsables du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lors de la promotion.

Le défi de l'autosuffisance

En 2024, la question de l'autosuffisance alimentaire restera un défi important pour la plupart des gouvernements africains qui consacrent des ressources considérables à l'importation de divers produits.

Il y a deux ans, la Banque africaine de développement notait dans une étude que cette tendance à l'importation remontait aux années 1980 et que "la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations alimentaires devrait atteindre 110 milliards de dollars US d'ici 2025".

Cette situation de dépendance alimentaire, notamment en ce qui concerne les produits agricoles, préoccupe les autorités, les économistes et la communauté scientifique en Afrique.

C'est dans ce contexte que le Dr Somé présente le contexte et la motivation du travail de son équipe.

Il explique que l'objectif premier de la recherche était d'offrir aux 20 millions d'habitants du Burkina Faso une meilleure alternative à la pomme de terre conventionnelle à chair blanche disponible sur les marchés.

Selon l'équipe du Dr Somé, la variété agricole que lui et son équipe ont conçue et commencé à cultiver est bien meilleure à plusieurs égards.

"Nous nous sommes rendu compte que les pommes de terre disponibles au Burkina Faso étaient principalement des variétés à chair blanche, mauvaises sur le plan nutritionnel. Nous avons donc décidé d'amener les gens à manger des pommes de terre beaucoup plus enrichies", explique à TRT Afrika le Dr M M, chercheur principal en génétique et en amélioration des plantes.

Le Dr Somé, qui a reçu le grade de "Chevalier de l'ordre du mérite de l'Étalon" pour ses travaux en 2002, rappelle que des recherches préliminaires l'ont amené, avec son équipe, à la conclusion qu'il était possible d'enrichir la patate douce à chair blanche par des procédés spécifiques.

Les chercheurs burkinabés ont choisi la vitamine A, le fer, le zinc, l'iode et le bêta-carotène comme éléments susceptibles d'enrichir la patate naturellement blanche.

Processus de laboratoire

Partant du principe que la nouvelle variété de patate douce peut être cultivée et exportée vers les pays voisins, les scientifiques burkinabés ont procédé à des croisements en laboratoire.

"Nous nous sommes procuré des variétés auprès du Centre international de la pomme de terre, qui travaille également sur les patates douces, et auprès de collègues d'Afrique de l'Est. Nous savions que ces variétés s'étaient adaptées à leur zone d'origine en ce qui concerne la durée du cycle, les conditions du sol et le climat", explique le Dr Somé à TRT Afrika.

"Nous avons utilisé ces variétés comme sources de gènes et les avons croisées avec des variétés locales dans l'espoir que le gène contenant des vitamines telles que le bêta-carotène soit transféré à nos variétés de pommes de terre".

Le processus remonte à 2008. Il a fallu six ans au Dr Somé et à son équipe de 11 personnes pour enregistrer les premiers résultats concluants. Les chercheurs ont pu produire cinq variétés de patates douces, qui ont toutes été immédiatement approuvées.

"Nous avons constaté que les variétés de 2014 s'étaient adaptées à l'origine de leurs sources génétiques. Elles avaient une bonne couleur et suffisamment de bêta-carotène, mais leur point faible était la sensibilité aux maladies virales", explique le Dr Somé.

Forts de ces résultats, les chercheurs se sont mis au travail avec encore plus de détermination pour obtenir en 2018 des résultats qui les raviraient. Trois nouvelles variétés de pommes de terre croisées ont émergé avec des caractéristiques améliorées, similaires à celles de 2014, avec en prime une bonne résistance aux maladies virales.

"Nous avons maintenant atteint un autre niveau en ce qui concerne le développement du système de semences. Nous avons également renforcé les laboratoires d'agriculture in vitro. Nous avons mis en place un système adéquat qui permettra de cultiver cette variété de patate douce à grande échelle", explique le Dr Somé à TRT Afrika.

Les agriculteurs locaux ont été formés aux techniques adaptées à la culture de cette nouvelle variété, et le secteur post-récolte a également bénéficié d'une formation. L'Institut de recherche en sciences appliquées et technologie du pays et le département de technologie alimentaire ont été impliqués dans ces processus.

"Si vous venez au Burkina Faso aujourd'hui, vous trouverez la patate douce à chair orange sous toutes ses formes transformées, y compris les croquettes, les biscuits, les gâteaux et le jus. Lorsqu'elle est utilisée pour faire du pain, cette patate douce permet d'économiser l'équivalent de 35 % du blé", explique le Dr Somé.

Les réactions des personnes qui ont déjà goûté à la nouvelle patate douce sont essentiellement positives.

"Si l'on considère l'intérêt manifesté par les agriculteurs, les hommes politiques, les médecins et d'autres, nous sommes satisfaits. Tout le monde soutient de plus en plus cette variété. Lorsqu'un enfant mange seulement 135 g de cette patate douce avec du riz par jour, cela suffit à couvrir les besoins en vitamines", souligne le Dr Somé.

Parmi les nouvelles questions qui retiennent l'attention de l'équipe de recherche sur la pomme de terre figure la conservation durable d'une variété de tubercule 100 % biologique obtenue sans modification génétique.

Outre les patates douces, le Dr Somé et son équipe de recherche travaillent sur des tubercules tels que l'igname, le manioc et d'autres pommes de terre afin d'en améliorer la saveur et la valeur nutritionnelle.