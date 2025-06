Par Abubakar Famau

Les publicités pour les dentifrices vous font involontairement serrer les dents en vous montrant les dents nacrées que vous n'aurez peut-être jamais ou en soulignant de manière simpliste qu'il suffit d'une pression de pâte pour faire disparaître les taches. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il est plus facile d'obtenir une dentition saine - naturelle ou non - et la confiance nécessaire pour affronter le monde avec le sourire.

L'hygiène bucco-dentaire, qui comprend des dents bien alignées et une haleine inodore, est aussi essentielle au bien-être personnel et à la réussite professionnelle que l'état de santé général.

La règle empirique veut que chacun consulte un dentiste au moins une fois par an, même s'il n'y a pas de problème apparent avec ses dents.

Les médecins affirment que des affections telles que les maladies cardiaques, le diabète, les problèmes respiratoires et d'autres problèmes de santé sont liés à l'hygiène bucco-dentaire.

Bien que cela n'ait rien de sorcier, peu de gens accordent autant d'attention aux soins bucco-dentaires qu'à leur santé physique générale.

Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, notamment le besoin de mieux faire comprendre l'importance des soins dentaires et, parfois, le coût prohibitif des traitements dentaires, en particulier des implants artificiels.

Des études montrent que plus de 400 millions de personnes souffrent de maladies dentaires en Afrique, où divers facteurs contribuent à cette situation.

Une mauvaise hygiène bucco-dentaire et une consommation excessive d'aliments sucrés ont été identifiées comme des causes importantes. La prolifération des services dentaires, surtout dans les villes, est une mesure du problème.

À Dar es Salaam, en Tanzanie, par exemple, plus de 250 cliniques dentaires proposent une gamme de traitements et de solutions cosmétiques.

Le défi de l'accessibilité financière

Bien que la dentisterie soit en plein essor, une grande partie de la population ne peut apparemment pas s'offrir ces soins dentaires, en particulier les dents artificielles, en raison de leur coût élevé.

Pas moins de 90 % des cliniques dentaires importent des prothèses et autres implants, ce qui rend ces produits hors de portée de la majorité de la population. Le Dr Joshida Benjamin Cosmas, dentiste à Dar es Salaam, explique que ses patients ont souvent du mal à supporter le coût des implants dentaires.

"Le prix d'un ensemble de dents artificielles varie entre 350 et 900 dollars, avec l'inconvénient supplémentaire d'une attente d'un à trois mois. Une seule dent peut coûter de 30 000 à 100 000 shillings en Tanzanie, soit 20 à 40 dollars", explique-t-il à TRT Afrika.

Des solutions innovantes

Abbas Mshindo, un concepteur de Lab X Technologies en Tanzanie, fait partie de ceux qui tentent de combler le fossé entre la nécessité et l'accessibilité des services dentaires. Grâce à une technologie locale, Abbas et son équipe ont trouvé un moyen de fabriquer rapidement des dents artificielles à un coût bien inférieur à celui des implants importés.

"Nous pouvons produire jusqu'à 18 dents artificielles par jour, ce qui équivaut à 126 dents par semaine", explique Abbas. Les dents qu'ils produisent sont 80 % moins chères que celles importées de Dubaï, d'Inde et de Chine. Le voyage ne fait que commencer pour ces jeunes, qui cherchent à obtenir du soutien pour surmonter les difficultés qui se présentent à eux.

"Le secteur de la santé est soumis à de nombreuses réglementations, ce qui est une bonne chose, mais le problème est que le processus de certification des produits par les autorités compétentes prend beaucoup de temps", explique Abbas à TRT Afrika.

Outre ce défi, il souligne que le public doit encore être sensibilisé à l'utilisation de la technologie 3D pour la fabrication de prothèses dentaires.décision d'Abbas de se faire les dents dans une activité difficile est une aubaine.

"Cela a été un problème pour nous, même pour trouver des travailleurs expérimentés", explique M. Abbas. Mais pour ceux qui peuvent enfin s'offrir un ensemble de dents artificielles, la

