"En quoi Netanyahu diffère-t-il d'Hitler ? Y a-t-il quelque chose que Netanyahu fait de moins qu'Hitler ? Non.", a lancé le président turc lors d'une cérémonie de remise de prix scientifiques dans la capitale Ankara.

Erdogan a souligné que les universitaires du monde entier qui ont le “courage de dénoncer l'oppression et la persécution à Gaza” font aujourd'hui face à des “pressions et des menaces” tout comme il y a 80 ans en Allemagne nazie, faisant référence aux universitaires aux États-Unis et ailleurs qui sont licenciés ou censurés pour leur soutien aux Palestiniens.

Erdogan a en outre affirmé que les portes des universités turques sont ouvertes aux universitaires qui subissent des pressions “pour avoir défendu la dignité humaine à Gaza”.

"Du Conseil de sécurité de l'ONU aux organisations de presse, de l'UE aux groupes de journalistes, toutes les institutions qui servent de tribune à la démocratie ont échoué face aux attaques israéliennes contre Gaza", s’est indigné le président turc.

Israël a lancé une vaste campagne militaire sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre, tuant au moins 21 110 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et blessant 55 243 autres, selon les autorités sanitaires locales.

L'assaut a laissé Gaza en ruines, avec 60 % de l'infrastructure de l'enclave endommagée ou détruite et près de 2 millions de personnes déplacées en raison de pénuries aiguës de nourriture, d'eau propre et de médicaments.

On estime qu'environ 1 200 Israéliens ont été tués dans l'attaque du Hamas.