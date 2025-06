Par Firmain Eric Mbadinga

Pour Pape Seck l'expression tout chemin mène à Rome pourrait être transformée en ''tout chemin mène au Ballon d'or''. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Pape Seck rêvait de devenir footballeur professionnel et s'était donné les moyens d'y parvenir. Mais comme pour un match de football, tout joueur n'a pas forcément son destin en main.

Pour Pape Seck, la COVID-19 modifiera en effet la trajectoire en lui permettant en revanche de découvrir, pendant le confinement en France, sa passion et son talent pour l'humour et la production de contenus vidéo sportifs.

Et c'est finalement en qualité de producteur de contenus vidéo liés au foot et grâce aux millions de vues que génèrent justement ces vidéos, que Pape Seck a eu les étoiles plein les yeux en assistant à la cérémonie du Ballon d'Or 2023.

Pape Seck a donc jonglé entre football et humour avant de trouver sa voix dans la production audiovisuelle grâce à une formule dont lui seul a le secret.

''À la base, je faisais du foot. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. De 4 ans à 15 ans, j'étais au club de l'OM, ensuite, j'ai changé de club pour aller dans un club à mes 20 ans, et là, la période de covid s'est installée, et du coup, j'ai presque tout arrêté. '' explique Pape Seck à TRTAfrika.

La covid-19 paralysant quasiment tout autour de lui, Pape, qui avait déjà son baccalauréat en poche, va arrêter le football en tant qu'amateur et s'investir davantage dans la production de vidéos, qu'il faisait déjà parallèlement, mais en y mettant cette fois un peu plus d'engagement et de passion.

''Au départ, mes premières vidéos avaient peu de vues, je n'étais pas connu. Et pendant la covid-19, j'ai commencé les vidéos humoristiques et ça commençait à prendre en France, au Sénégal, au Mali, en Belgique et en Afrique de façon générale.'' fait savoir le franco-sénégalais dont le cumul de vues sur les différents comptes atteint les 100 millions de vues.

Le début du succès.

Celui qui se qualifie comme quelqu'un de timide et qui avoue être un peu surpris par la réussite qu'est la sienne explique que son ''retour'' dans le monde du football s'est fait lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 au Cameroun. C'est en achetant des billets d'entrée pour que son père et lui assistent aux matches de la compétition que tout va basculer, dans le bon sens.

'' À bafoussam, j'ai suivi à travers mes vidéos toutes les équipes. Et sachant que certains parmi les joueurs me connaissaient déjà à travers mes vidéos humoristiques, toutes mes vidéos à cette CAN ont connu un immense succès, certaines faisant dans les 3 millions de vues en un temps recors.

Le succès bonifié à la CAN 2021 qui verra le sacre des lions du Sénégal, ne le lâche plus depuis. Il compte désormais parmi les stars et autres influenceurs invités officiellement par la CAF.

C'était en effet le cas lors des derniers CAF Awards à Marrakech au Maroc où il a assisté en direct au sacre de Victor Osimhen et d'Asisat Oshoala en tant que meilleurs joueurs africains de l'année 2023.

Pour celui qui avait commencé par lui-même taper dans la balle, cette nouvelle étape de sa vie est une reconversion réussie qu'il vit pleinement.

''L'une des photos de moi dont je suis le plus fier, c'est celle du ballon d'or avec mon père. C'est vrai que l'image que j'ai postée, c'est celle où je suis seul, mais vraiment ce moment partagé avec mon père, c'est le plus important. Je suis toujours avec mon père.

Franchement, je n'ai pas réussi dans le football comme joueur, mais moi, je veux toujours lui faire plaisir. '' explique Pape Seck spécifiant avoir assisté aux deux dernières cérémonies du ballon d'Or, réalisant de fait une promesse qu'il avait faite à son père qui est un grand fan de football.

La formation.

Si le sénégalais de 22 ans en est arrivé à côtoyer des stars et générer des bénéfices divers grâce à ses vidéos, il affirme que c'est surtout en raison de la qualité et de contenu de celles-ci.

Sa marque de fabrique, ce sont des courtes vidéos, parfois commentées, et dans lesquelles on le voit aux côtés de Erling Haaland, Sébastien Haller, Sadio Mané ou encore Jude Bellingham ou Vinícius Júnior.

Comme un signe du destin, c'est dès l'âge de 12 ans que Pape Seck a appris tout seul, la prise d'image et autres techniques de montage requises pour son métier de producteur de contenu, en renforçant toutefois ses connaissances empiriques par des formations.

Aujourd'hui, Pape Seck convainc même les spécialistes, aux formations académiques, par la qualité de ce qu'il propose au point où son expertise, à lui, est parfois sollicitée pour des formations dans des écoles d'audiovisuel.

''Il faut toujours croire en ses rêves, croire en soi, ne jamais lâcher. '', lance le producteur aux 10 millions de vues, qui, au moment de l'interview accordée à TRT Afrika prenait part à une formation en audiovisuel au Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'information n de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.

