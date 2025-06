L'Egypte a appelé ses ressortissants, mercredi, à quitter rapidement le Soudan et à s'abstenir de s'y rendre "quelles que soient les circonstances".

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé, dans un communiqué, l'évacuation de plusieurs étudiants égyptiens bloqués dans la ville de Wad Madani, dans l'Etat d'Al-Jazirah, au Soudan, en proie à des affrontements armés.

Il a indiqué que l'ambassade égyptienne à Khartoum, au Soudan, avait réussi à évacuer 18 étudiants, y compris certains de leurs parents, de la ville de Wad Madani.

Lire aussi

L'Égypte défend le durcissement des règles en matière de visas pour les Soudanais fuyant le conflit

Le ministère a exhorté tous les ressortissants présents au Soudan, y compris ceux qui se trouvent dans des régions non affectées par des conflits armés, à quitter rapidement le pays, déconseillant tout voyage vers le Soudan à l'heure actuelle.

L'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide commandées par Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) sont engagées, depuis la mi-avril, dans une guerre qui a fait plus de 12 000 morts et quelque 6 millions de déplacés et de réfugiés, selon les Nations unies.

Dans la soirée de jeudi dernier, Al-Burhan a déclaré que "ceux qui ont manqué à leur devoir devront rendre des comptes", après que les Forces de soutien rapide ont annoncé, le 18 décembre, qu'elles contrôlaient la ville de Wad Madani au terme de quatre jours de combats avec l'armée.

Le 19 décembre, l'armée soudanaise a annoncé le retrait de ses forces de la ville et a ouvert une enquête sur les raisons et les circonstances de ce retrait.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp