"La suspension des importations de marchandises à destination du Niger au Port de Cotonou a été levée", indique le communiqué de la direction général du port autonome de Cotonou, publie le 27 décembre 2023 dernier en affirmant que cette "décision fait suite à l’amélioration significative des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou".

Les frontières du Bénin restent toujours fermées au Niger et pour faire acheminer les conteneurs vers Niamey, les marchandises devront passer par le Burkina Faso.

Le Niger est l’un des principaux partenaires du port de Cotonou. Il importe des véhicules d’occasion, des produits alimentaires, pharmaceutiques et bien d’autres encore mais ses échanges commerciaux avec le Bénin se sont détériorés ces derniers mois.

En 2022, les exportations se chiffrent à un peu plus de 559 milliards de FCFA contre 2348 milliards pour les importations selon l’institut national de la statistique et de la démographie au Bénin dans son rapport publié en juillet 2023.

"Les espaces de stockage du port autonome de Cotonou étaient encombrés à 90 pour cent. Aujourd’hui ils sont désengorgés d’au moins 30 pour cent permettant ainsi au port d’accueillir de nouveaux conteneurs. Les marchandises à destination du Niger représentent 80 pour cent du volume de transit au port de Cotonou", ajoute le communiqué.

A l'issue d'un sommet du 10 décembre dernier à Abuja, la CEDEAO a maintenu ses sanctions économiques et financières imposées au Niger après le coup d'Etat du 26 juillet, conditionnant leur allègement à une "transition courte" notamment.

La CEDEAO avait ajouté que si (les militaires au pouvoir) ne se conformait pas aux résultats de l'engagement, les sanctions seraient maintenues.

"En cas de non-respect par le CNSP des résultats de l'engagement avec le Comité, la CEDEAO maintiendra toutes les sanctions, y compris l'usage de la force, et demandera à l'Union africaine et à tous les autres partenaires d'appliquer les sanctions ciblées sur les membres du CNSP et leurs associés", avait indiqué le communiqué de la CEDEAO publié le 10 décembre dernier.

Pour rappel, des militaires ont pris le pouvoir au Niger par un coup d'Etat le 26 juillet dernier, mettant fin au mandat du président Mohamed Bazoum qui demeure en détention au secret.

