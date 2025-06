Par Charles Mgbolu

Si le football est la vie en 90 minutes, la préparation d'un grand tournoi est le pouls du jeu.

Alors que les supporters exultent à la perspective de la joie débridée que promet la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le calendrier du championnat - du 13 janvier au 11 février 2024 - alimente une sorte de conflit intercontinental en dehors du terrain.

Les fédérations africaines de football sont en conflit avec les clubs européens depuis que la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le calendrier du tournoi, qui verra 24 nations se disputer le trophée dans six stades de cinq villes de Côte d'Ivoire.

La plupart des clubs anglais risquent de perdre leurs meilleurs joueurs africains si l'AFCON a lieu en milieu de saison, et presque tous sont réticents à libérer ces joueurs avant l'événement.

Patrice Mostepe, président de la CAF, insiste sur le fait que le championnat a dû être déplacé de l'été en juin-juillet - coïncidant avec la pause internationale - à janvier cette fois-ci en raison des conditions météorologiques en Côte d'Ivoire.

"Ce n'est pas bon pour le football africain d'organiser un tournoi qui peut être annulé ; ce n'est pas bon pour le continent dans son ensemble", a déclaré M. Mostepe lors d'une conférence de presse au Maroc, alors qu'il dévoilait le calendrier.

Niran Adesanya, analyste et présentateur sportif nigérian, n'est pas surpris que les clubs européens aient un problème avec cela. "Janvier et février sont une période cruciale dans le calendrier du football.

Les clubs occidentaux reviennent d'une pause internationale et c'est généralement le meilleur moment pour consolider et gagner des points", explique Adesanya à TRT Afrika.

Le nerf à vif

En novembre 2021, l'entraîneur principal de Liverpool, Jürgen Klopp, a été contraint de faire une mise au point après avoir qualifié l'AFCON de "petit tournoi en Afrique" lors d'une conférence d'après-match de la Ligue des champions.

"J'ai souvent entendu dire qu'il n'y avait pas de pause internationale avant le mois de mars. En janvier, il y a un petit tournoi en Afrique", avait-il déclaré.

L'insulte présumée de Klopp sur l'AFCON a suscité des réactions de colère sur les médias sociaux, et au moins un journaliste africain a exigé des excuses de la part du manager lors d'une autre conférence.

L'Allemand a déclaré que sa remarque avait été sortie de son contexte, expliquant qu'il exprimait simplement sa frustration de perdre des joueurs critiques comme Sadio Mane (Sénégal), Mohamed Salah (Égypte) et Naby Keita (Guinée) à travers les compétitions à ce moment-là.

En décembre 2021, quelques semaines avant l'édition de janvier 2022, le président de l'Association des clubs européens, Nasser al-Khelaifi, s'est plaint que les clubs aient à supporter le coût du décalage des dates.

Mais si la CAF s'est pliée en quatre par le passé, en décalant le tournoi à des mois où le climat n'est pas propice au football, l'organisation a fait passer les priorités du continent en premier.

Les leçons du passé

Lors de l'AFCON 2019, organisée par l'Égypte entre juin et juillet, la chaleur estivale était telle que le joueur ougandais Denis Onyango a dû être évacué sur civière pendant un match. Un autre footballeur s'est effondré à l'entraînement pour cause de déshydratation.

La qualité du tournoi n'a pas non plus fait l'unanimité, les analystes estimant que les vagues de chaleur record enregistrées à l'époque, en particulier dans le Sahara, ont affaibli l'intensité des joueurs pendant de nombreux matches.

La CAF insiste sur le fait que le mois de janvier reste la meilleure période de l'année sur le continent pour jouer à un jeu aussi intensif que le football. Elle a refusé de bouger malgré les plaintes des clubs européens.

"C'est là que les joueurs sont déchirés, surtout ceux qui sont encore en train de gravir les échelons de leur carrière", explique John Ofori, un analyste sportif ghanéen.

"Malheureusement, ils doivent choisir leur camp. C'est en jouant dans ces clubs qu'ils gagnent leur vie et qu'ils peuvent construire leur carrière. Les joueurs se retrouvent souvent dans une position difficile en matière d'allégeance".

Blessing Nwosu, présentatrice sportive à la télévision nigériane, est tout à fait d'accord.

"C'est une question importante car, tout comme les équipes européennes qui se plaignent d'avoir besoin de leurs joueurs vedettes pour bien figurer dans les compétitions, les équipes africaines ont également besoin de leurs joueurs vedettes pour une campagne aussi importante que la CAN".

La CAF a conclu un accord avec les clubs européens pour l'AFCON 2022 afin de libérer les joueurs jusqu'au 3 janvier. Ofori estime que de tels accords sont contre-productifs.

"Si un tournoi a lieu dans à peine une semaine, que peuvent faire les entraîneurs dans ce court laps de temps ? Comment les coéquipiers se lient-ils ? Combien de temps ont-ils pour élaborer des stratégies ? Je veux dire que c'est très injuste. Les clubs occidentaux devraient respecter davantage cette compétition", déclare Ofori à TRT Afrika.

Les clubs européens ont fait valoir que leur hésitation à libérer des joueurs s'explique par la crainte que ces derniers ne se blessent pendant l'AFCON, ce qui les empêcherait de donner le meilleur d'eux-mêmes pendant le reste de la saison.

Ces clubs soulignent également que les joueurs libérés continuent à percevoir leur salaire et leurs indemnités lorsqu'ils ne jouent pas pour leur pays. Compte tenu de cette dynamique, l'argument est que les clubs devraient prendre des décisions plus influentes.

Règles des clubs professionnels

Les règles de la FIFA n'ont pas encore aidé la cause des nations africaines de football. "Les clubs sont tenus de mettre leurs joueurs enregistrés à la disposition des équipes représentatives du pays pour lequel le joueur est éligible sur la base de sa nationalité s'ils sont appelés par l'association concernée", stipule l'annexe 1.

Mais il n'est pas obligatoire pour les clubs de libérer les joueurs en dehors de la fenêtre internationale spécifiée - il n'y en a pas en janvier - et pour plus d'un tournoi international senior majeur dans l'année.

"C'est comme essayer de faire rouler un rocher en haut d'une colline avec tous les indices contre vous. Les règles devraient obliger les clubs européens à libérer les joueurs et à le faire à temps. Rendre cela obligatoire, c'est simplement demander que les décisions soient prises comme une faveur", déclare Ofori.

Que peuvent donc faire les joueurs africains pris dans ce dilemme ?

"C'est vraiment aux joueurs de mettre le pied à l'étrier", répond Adesanya. "De nombreux joueurs africains ont montré la voie. Didier Drogba, Michael Essien et Samuel Eto'o, pour n'en citer que quelques-uns. Ils ont tous dit à leur club : "Non, je jouerai à la CAN".

La force de l'argent

En août 2022, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré que son club ne signerait pas de joueurs africains à moins qu'ils n'acceptent de ne pas participer à l'AFCON.

L'ancien joueur de Naples et joueur sénégalais Kalidou Koulibaly a rapidement critiqué la menace de De Laurentiis, affirmant qu'elle mettait en difficulté les jeunes Africains talentueux qui cherchent désespérément à construire une carrière et à gagner leur vie à l'étranger.

"Pour moi, le plus important est de respecter tout le monde. On ne peut pas parler des équipes nationales africaines comme ça. Il faut les respecter, tout comme on respecte les équipes nationales européennes.

