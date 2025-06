Le Renseignement turc (MIT) a neutralisé Eymen Coli, le soi-disant responsable du PKK/YPG à Qamishli, en Syrie, lors d'une opération menée à Qamishli.

Selon les informations obtenues jeudi auprès de sources de sécurité, le MIT a déterminé que le terroriste Coli était l'un des principaux dirigeants de l'organisation en Syrie.

Coli a été neutralisé lors d'une opération après que les conditions adéquates ont été créées.

Le terroriste avait organisé des attaques contre les forces de sécurité à la frontière dans le passé et avait participé à des affrontements contre les forces de sécurité au cours de l'opération "Source de paix".

Qui est Eymen Coli ?

Eymen Coli, originaire d'Amuda, en Syrie, a rejoint les activités organisationnelles du groupe terroriste PKK en 2013, participant à des opérations armées en Syrie.

Il a été révélé qu'un nombre important de parents de Coli étaient également activement impliqués dans l'organisation terroriste.

Connu pour son traitement impitoyable des personnes et des familles opposées à l'organisation dans la région, Eymen Coli a participé activement aux affrontements contre les forces de sécurité turques lors de l'opération "Printemps de la paix".

Des sources de sécurité ont indiqué que la neutralisation d'Eymen Coli, qui était le soi-disant responsable de la sécurité à Qamishli, réduirait la pression exercée par l'organisation sur la population locale.

La réussite de l'opération devrait renforcer la sécurité et la stabilité de la région.

Les autorités turques utilisent le terme "neutraliser" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.