"L'étendue du réseau commercial des Émirats arabes unis continue de s'élargir alors que nous concluons les négociations en vue d'un accord de partenariat économique global avec la République du Congo-Brazzaville, une économie prospère d'Afrique centrale et occidentale et un partenaire précieux en matière de commerce et d'investissement", a indiqué Thani Al Zeyoudi, ministre du commerce des Émirats arabes unis, sur X, anciennement Twitter.

Depuis 2021, les Émirats arabes unis ont lancé une série d'accords bilatéraux de commerce, d'investissement et de coopération - appelés accords de partenariat économique global - afin de soutenir les efforts visant à diversifier les sources de revenus et les secteurs économiques.

La semaine dernière, les Émirats arabes unis, l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole et membre de l'OPEP, ont conclu des négociations en vue d'un accord commercial avec l'île Maurice, leur premier avec un pays africain.

