Les autorités libériennes ont procédé vendredi à l'enterrement collectif des victimes de l'explosion d'un camion-citerne survenue mercredi.

Les funérailles ont été organisées en partenariat avec la Société nationale de la Croix-Rouge libérienne.

Plus de 40 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un camion-citerne qui s'est écrasé dans le centre du Liberia, a déclaré le médecin en chef du pays aux médias locaux.

"Dans le cadre de nos efforts, nous avons fourni des sacs mortuaires, recueilli les restes carbonisés de dix victimes et collaborons étroitement avec les autorités locales et l'équipe sanitaire du comté afin d'assurer un enterrement digne et respectant les personnes tuées dans l'incendie", a déclaré Gregory T. Blamoh, le secrétaire général de la Croix-Rouge.

Le camion-citerne transportant de l'essence s'est écrasé et a basculé dans un fossé le long d'une route à Totota, à environ 130 kilomètres de la capitale Monrovia.

Le Dr Francis Kateh a déclaré à la chaîne de télévision locale Super Bongese TV qu'il était difficile de déterminer le nombre de victimes parce que certaines avaient été réduites en cendres, mais il a estimé que plus de 40 personnes avaient été tuées dans l'incident.

