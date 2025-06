Une marche silencieuse a eu lieu jeudi à New York pour les nourrissons et les enfants palestiniens tués dans les attaques israéliennes sur Gaza.

Les milliers d'Américains, principalement juifs, qui sont descendus en masse sur l’avenue Times Square, une destination prisée des touristes pendant la saison des vacances de Noël et du Nouvel An, ont appelé à la fin des attaques d'Israël contre les civils à Gaza.

Les manifestants portaient des poupées emmaillotées de linceuls pour représenter les nourrissons et les enfants palestiniens tués par les soldats israéliens, ainsi que des photos d’enfants morts à la suite de frappes israéliennes.

Se rassemblant à Bryant Park sur la 42e rue, les militants, vêtus principalement de vêtements noirs et marchant silencieusement dans le centre-ville de Manhattan, ont investi Times Square où ils ont laissé les poupées emmaillotées jonchant le sol sous les regards des New-Yorkais et des touristes.

Lire aussi

Gaza: La brigade Golani en déroute, de nouvelles frappes sur des zones civiles et humanitaires

Brandissant des banderoles appelant au "cessez-le-feu maintenant", la manifestation avait pour but d’attirer l'attention sur les milliers de nourrissons qui ont perdu la vie depuis le 7 octobre dans les attaques sur Gaza, mener une action de sensibilisation et montrer leur soutien à la Palestine.

Israël a bombardé la bande de Gaza en riposte à une attaque transfrontalière menée par le la résistance palestinienne, le Hamas, le 7 octobre, laissant en ruines ce territoire côtier, avec la moitié des logements endommagés ou détruits et près de 2 millions de résidents déplacés au sein de l'enclave densément peuplée, confrontés à des pénuries graves de nourriture et d'eau propre.

Au moins 21 320 Palestiniens ont été tués depuis, et 55 603 ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes, tandis que près de 1 200 Israéliens ont été tués dans l'attaque du Hamas, selon les autorités israéliennes.