Par le Staff Reporter

Tout au long du mois de décembre, des couleurs vives et des costumes éclatants ont explosé dans les rues de Calabar, dans le sud du Nigeria, à l'occasion du carnaval annuel de Calabar, qui a offert aux fêtards une bataille de défilés de rue.

Le carnaval de rue, baptisé "Battle of Bands", qui a débuté le 1er décembre pour se terminer la veille du Nouvel An, est le point culminant du divertissement et le plus grand événement touristique qui marque la fin de l'année pour de nombreux amateurs de divertissement au Nigéria et au-delà.

Il attire plus de deux millions de fêtards et des participants de plus de 25 pays, selon les données fournies par les organisateurs.

Le clou de l'événement est la parade de rue colorée, une catégorie du festival très disputée qui permet au groupe gagnant de remporter 100 000 dollars.

Le défilé se déroule sur un parcours de 12 kilomètres et rassemble 50 000 fêtards costumés qui se produisent au sein de cinq grands groupes carnavalesques et de dix groupes non concurrents.

C'est un véritable spectacle, car des milliers de personnes s'alignent dans les rues pour regarder passer les différents groupes.

Lors du lancement de l'événement de cette année, le gouverneur de l'État, le sénateur Bassey Otu, a reconnu que le tourisme à travers le continent souffrait encore de l'impact du COVID-19, mais que le secteur se remettait lentement sur pied.

"Ce thème particulier est le résultat de presque tous les autres thèmes qui ont marqué le carnaval depuis sa création. Après COVID-19, il y a eu un effondrement total et les gens étaient tellement désillusionnés", a déclaré M. Otu.

"Que les gens le veuillent ou non, après une saison marquée par des situations très difficiles, la faim et d'autres choses, il y aura une saison où les gens souriront, et heureusement, c'est cette saison-là", a-t-il ajouté.

L'événement a été lancé en 2004 par Donald Duke, alors gouverneur de l'État, afin de stimuler le tourisme et l'économie locale de l'État et du pays dans son ensemble.

