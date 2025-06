Par Peter Asare-Nuamah

Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles les Ghanéens ont été confrontés en 2023, le président Nana Akufo Addo a souligné à juste titre, le 26 août 2023, que "c'est difficile, je suis le premier à l'admettre, mais j'ai confiance dans le fait que les Ghanéens réfléchiront et choisiront un dirigeant qui pourra le mieux nous sortir de cette difficulté et nous faire passer à l'étape suivante".

Il ne fait aucun doute que le prochain gouvernement aura la tâche herculéenne de mettre le Ghana sur la voie de la croissance et du développement socio-économique. En 2019, la Banque mondiale a décrit le Ghana comme l'économie à la croissance la plus rapide au monde.

Le produit intérieur brut (PIB) du Ghana, qui s'élevait à 68,3 milliards de dollars américains en 2019, a connu une augmentation significative de 2,5 % en 2020, atteignant 79,16 milliards de dollars américains en 2021, ce qui représente une augmentation de 13,01 %.

Cependant, en 2022, le PIB du Ghana (72,84 milliards de dollars) a connu une forte baisse de 7,98 %.

De nombreux défis, dont les principaux sont : une dette publique élevée, une inflation galopante et la dépréciation du cedi ghanéen par rapport au dollar, le chômage des jeunes et l'augmentation de la pauvreté, ont fait dérailler les gains et érodé la reconnaissance accordée à la nation d'Afrique de l'Ouest en tant qu'économie à la croissance la plus rapide.

Aujourd'hui, le Ghana fait partie des pays africains où le coût de la vie est le plus élevé. La pandémie de grippe aviaire COVID-19 et la crise russo-ukrainienne ont eu de graves répercussions sur la croissance et le développement du Ghana, aggravant encore les difficultés du pays.

Une gestion efficace et durable de l'économie ghanéenne sera cruciale pour renforcer son développement. Ainsi, les électeurs des élections de 2024 espèrent élire un dirigeant capable d'assurer une gestion saine de l'économie du pays, y compris de sa dette publique.

La dette publique de la nation ouest-africaine explose et soulève de sérieuses inquiétudes quant à son développement actuel et futur.

Le ministère des Finances et de la Planification économique, dans son Bulletin statistique sur la dette publique du 3e trimestre 2022, a noté que la dette publique brute du Ghana s'élevait à 48,87 milliards de dollars (28,41 milliards de dollars de dette extérieure et 20,46 milliards de dollars de dette intérieure), ce qui représente environ 75,9 % du PIB du pays et indique une augmentation de 12 % par rapport au ratio de la dette publique du 2e trimestre 2022, qui était de 63,9 %.

Bien que le ratio dette/PIB du Ghana soit resté en deçà du (bon) seuil mondial de 77 % à la fin du troisième trimestre 2022, il illustre également la réduction progressive de la capacité du pays à rembourser sa dette et à renforcer la croissance économique nationale.

Ceci est évident dans les perspectives économiques de la Banque africaine de développement (BAD) pour le Ghana, qui montrent que le ratio dette publique/PIB du pays atteindra 93,5 % à la fin de 2022, dépassant ainsi le seuil mondial acceptable.

Bien que le gouvernement ait réussi à obtenir du Fonds monétaire international (FMI) une facilité de crédit étendue de 3 milliards de dollars sur trois ans, la signature de l'accord a pris beaucoup de retard en raison des inquiétudes soulevées par les créanciers internationaux quant à la capacité du Ghana à payer ses dettes internationales.

Cependant, après avoir reçu la première tranche de 600 millions de dollars de l'accord en mai 2023, la deuxième tranche, qui devait être reçue en novembre 2023, ne s'est pas matérialisée en décembre 2023.

Ce retard devrait se poursuivre en 2024 en raison des inquiétudes croissantes concernant la capacité du Ghana à payer ses dettes extérieures. L'année 2024 étant marquée par les élections générales au Ghana, l'incapacité du gouvernement à obtenir le fonds du FMI exercera une pression considérable sur l'engagement du gouvernement à renforcer la croissance économique et le développement, ce qui nuira à ses chances électorales.

Le Ghana a également été témoin d'une forte augmentation de l'inflation et de la dépréciation du Ghana Cedis par rapport au dollar en 2023. L'inflation, principalement due aux prix de l'énergie et des denrées alimentaires et à la dépréciation du Ghana Cedis, s'élevait à 10 % en 2021, mais est passée à 31,5 % en 2022 et devrait atteindre 44,7 % d'ici la fin de 2023.

Importations de denrées alimentaires

La dépendance excessive du Ghana à l'égard des importations de denrées alimentaires et d'énergie indique que la hausse de l'inflation, associée à la dépréciation du Ghana Cedis, affecte négativement le pouvoir d'achat des individus, entraînant ainsi une hausse des prix de ces produits de base essentiels.

Par exemple, au cours de la dernière décennie, le Ghana a importé pour environ 8 milliards de dollars de riz, un aliment essentiel et le deuxième aliment de base au Ghana.

Bien que le maïs soit le premier aliment de base au Ghana, ce que les Ghanéens dépensent annuellement en riz est jusqu'à quatre fois supérieur aux dépenses par habitant en maïs, principalement parce qu'environ 70 % du riz consommé au Ghana est importé et affecté par la forte dépréciation du Ghana Cedis par rapport au dollar et à d'autres monnaies internationales.

En fait, l'inflation galopante et la forte hausse des prix des denrées alimentaires importées au Ghana affectent négativement le pouvoir d'achat des ménages et plongent de nombreuses personnes, en particulier les pauvres et les vulnérables, dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire.

Alors que la BAD estime que l'inflation au Ghana sera ramenée à 20 % en 2024, il est prudent pour le prochain gouvernement d'augmenter les investissements et de renforcer les capacités locales pour la production de produits de base au niveau local.

Cela contribuera grandement à lutter contre la dépendance excessive du Ghana à l'égard des produits de base importés, à améliorer son autosuffisance alimentaire et à lutter contre l'inflation et la dépréciation de la monnaie locale qui en découle.

Selon une publication de Ghanaweb du 11 décembre 2023, les données du directeur général de la Commission de planification du développement national, le Dr Kodjo Mensah-Abrampa, révèlent que le Ghana a réduit la pauvreté de moitié au cours des 20 dernières années.

Bien que cette nouvelle soit réjouissante, il est important de reconnaître que les niveaux de pauvreté au Ghana ont fortement augmenté ces derniers temps, en particulier avec l'apparition de la pandémie de COVID-19.

Boost agriculture On estime qu'environ 2,99 millions de Ghanéens vivront en dessous du seuil de pauvreté de 1,90 USD par jour en 2023, et ce chiffre est bien plus élevé si l'on utilise 2,15 USD comme référence.

En 2022, environ 27 % de la population ghanéenne serait pauvre, ce qui représente une augmentation de 2,2 % par rapport à 2021. Pour lutter contre la pauvreté, qui est très endémique dans les communautés rurales, il faut stimuler les principales stratégies de subsistance dans les zones rurales du Ghana.

Il convient de noter que l'agriculture est à la fois l'épine dorsale de l'économie ghanéenne et le principal moyen de subsistance des masses.

Le secteur est donc étroitement lié aux stratégies de réduction de la pauvreté au Ghana. À l'approche des élections de 2024, les Ghanéens attendent du prochain gouvernement qu'il s'attaque énergiquement à la pauvreté et au chômage des jeunes qui y est associé.

Des investissements importants dans l'agriculture et le renforcement du sous-secteur local de l'agro-industrie peuvent grandement contribuer à la lutte contre la pauvreté et le chômage.

Un investissement sérieux dans une agriculture mécanisée et axée sur la technologie peut stimuler l'intérêt des jeunes et les encourager à s'engager dans le secteur, ce qui permettrait de lutter à la fois contre la pauvreté et le chômage.

Une autre question tout aussi importante est la nécessité d'une réelle volonté politique de lutter contre la corruption dans les institutions étatiques et non étatiques, car il s'agit de l'un des principaux problèmes qui entravent le développement du pays.

Peter Asare-Nuamah est maître de conférences à l'École du développement durable, à l'Université de l'environnement et du développement durable, au Ghana, et chercheur principal au Centre de recherche sur le développement, à l'Université de Bonn, en Allemagne.

